Оголосили триденну жалобу: загинув волинянин Андрій Чумак
Сьогодні, 17:07
Трагічна звістка надійшла у Голобську громаду на Волині – у боях із російськими загарбниками загинув волинянин Андрій Чумак.
Про це у фейсбуці повідомляє Голобська громада.
З метою вшанування пам’яті військовослужбовця Андрія Чумака, який загинув на війні з російським агресором, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, у громаді оголосили триденну жалобу.
У дні жалоби, що триматимуть 2-4 грудня, на будівлях приспустять державні прапори. Окрім того, у громаді обмежать проведення розважальних заходів.
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Про це у фейсбуці повідомляє Голобська громада.
З метою вшанування пам’яті військовослужбовця Андрія Чумака, який загинув на війні з російським агресором, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, у громаді оголосили триденну жалобу.
У дні жалоби, що триматимуть 2-4 грудня, на будівлях приспустять державні прапори. Окрім того, у громаді обмежать проведення розважальних заходів.
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