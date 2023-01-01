Оголосили триденну жалобу: загинув волинянин Андрій Чумак





Про це у фейсбуці повідомляє Голобська громада.



З метою вшанування пам’яті військовослужбовця Андрія Чумака, який загинув на війні з російським агресором, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, у громаді оголосили триденну жалобу.



У дні жалоби, що триматимуть 2-4 грудня, на будівлях приспустять державні прапори. Окрім того, у громаді обмежать проведення розважальних заходів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна звістка надійшла у Голобську громаду на Волині – у боях із російськими загарбниками загинув волинянин Андрій Чумак.Про це у фейсбуці повідомляє Голобська громада.З метою вшанування пам’яті військовослужбовця Андрія Чумака, який загинув на війні з російським агресором, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, у громаді оголосили триденну жалобу.У дні жалоби, що триматимуть 2-4 грудня, на будівлях приспустять державні прапори. Окрім того, у громаді обмежать проведення розважальних заходів.

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