Із декларації Погуляйка зникла квартира в Луганську

Юрія Погуляйка майже не змінилися, хоча платня посадовця сягнула майже мільйона гривень.



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Електронну декларацію про майно та доходи за 2022 рік голова Волинської обласної військової адміністрації подав у першого грудня 2023-го. 10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції відновило публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.



За цей складний рік дохід голови військової адміністрації становив 920 тисяч гривень, тобто щомісяця йому нараховували приблизно 76,7 тисяч гривень. Для порівняння у 2021-ому зарплата була трохи вищою за 64 тисячі на місяць.



Дружина Вікторія Погуляйко працює приватним нотаріусом у Києві. Торік заробила всього 19,5 тисяч гривень. Крім того, вона отримала 1,3 мільйона гривень доходу від відчуження майна.



Голова адміністрації декларує 177,3 тисячі доларів і 140 тисяч гривень заощаджень готівкою. Ще 602,9 тисячі гривень лежать на банківських рахунках.



Його дружина в готівці тримає 27,3 тисячі доларів і 120 тисяч гривень. На банківських рахунках у Вікторії Погуляйко 7,8 тисяч євро, 26 доларів і 14,5 тисяч в національній валюті.



Більшість об’єктів нерухомості, якими користується сім’я, належать саме дружині Вікторії. Мова про квартиру у Києві площею 138,7 квадратних метра, право власності на яку вона набула ще у 2009-му і два паркомісця площею по 11 квадратів.



Також Вікторії з 2007 року належить половина нежитлового приміщення у Луганську площею 98,4 квадратних метри, інша ж частина перебуває у власності найімовірніше її сестри Наталії Іванової. До 2021-го року Вікторії Погуляйко також належала квартира площею 107,8 квадрата на тимчасово окупованій території – у Луганську. Натомість у декларації за 2022 рік цієї нерухомості уже немає, а жінка, як вже зазначалося, отримала 1,3 мільйона гривень доходу від відчуження нерухомого майна.



Журналісти звернулися до Юрія Погуляйка аби з’ясувати, чи дійсно у 2022 році його дружина продала квартиру у Луганську і чи це відбулося до повномасштабного вторгнення Росії, чи після. Однак, голова ОДА через прессекретарку Каріну Мариневич відмовився будь-що коментувати з цього приводу.



Самому ж Юрію Погуляйку, згідно з декларацією, з 2020-го належить 12 соток в селі Пухівка Броварського району Київської області. Крім того, з 2021 року Юрій Погуляйко орендує у заслуженої освітянки України Ніни Патрай житловий будинок під Луцьком – у селі Лище Підгайцівської громади – площа якого невідома.



У своїй декларації Погуляйко також зазначив, що з 2022-го його донька Анастасія орендує у Нідерландах кімнату.



Голова Волинської обласної державної адміністрації, судячи з декларації, транспортними засобами не володіє. Натомість декларує оформлений на дружину мотоцикл «BMW K1300S» 2011 року випуску.



Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації НАЗК обмежило доступ до публічної частини реєстру декларацій. Восени 2023 року Верховна Рада з другого разу підтримала відновлення обов’язкового декларування та повернення реєстру в публічний доступ з певними обмеженнями. Таким чином до 31 січня 2024 року особи, на яких покладається обов’язок з декларування доходів і майна, повинні подати свої декларації за 2021 та 2022 роки, а до 31 березня – за 2023 рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Статки родини очільника Волинської ОВАмайже не змінилися, хоча платня посадовця сягнула майже мільйона гривень.Про це пише Сила правди Електронну декларацію про майно та доходи за 2022 рік голова Волинської обласної військової адміністрації подав у першого грудня 2023-го. 10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції відновило публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.За цей складний рік дохід голови військової адміністрації становив 920 тисяч гривень, тобто щомісяця йому нараховували приблизно 76,7 тисяч гривень. Для порівняння у 2021-ому зарплатаза 64 тисячі на місяць.Дружинапрацює приватним нотаріусом у Києві. Торік заробила всього 19,5 тисяч гривень. Крім того, вона отримала 1,3 мільйона гривень доходу від відчуження майна.Голова адміністрації декларує 177,3 тисячі доларів і 140 тисяч гривень заощаджень готівкою. Ще 602,9 тисячі гривень лежать на банківських рахунках.Його дружина в готівці тримає 27,3 тисячі доларів і 120 тисяч гривень. На банківських рахунках у Вікторії Погуляйко 7,8 тисяч євро, 26 доларів і 14,5 тисяч в національній валюті.Більшість об’єктів нерухомості, якими користується сім’я, належать саме дружині Вікторії. Мова про квартиру у Києві площею 138,7 квадратних метра, право власності на яку вона набула ще у 2009-му і два паркомісця площею по 11 квадратів.Також Вікторії з 2007 року належить половина нежитлового приміщення у Луганську площею 98,4 квадратних метри, інша ж частина перебуває у власності найімовірніше її сестри. До 2021-го року Вікторії Погуляйко також належала квартира площею 107,8 квадрата на тимчасово окупованій території – у Луганську. Натомість у декларації за 2022 рік цієї нерухомості уже немає, а жінка, як вже зазначалося, отримала 1,3 мільйона гривень доходу від відчуження нерухомого майна.Журналісти звернулися до Юрія Погуляйка аби з’ясувати, чи дійсно у 2022 році його дружина продала квартиру у Луганську і чи це відбулося до повномасштабного вторгнення Росії, чи після. Однак, голова ОДА через прессекретарку Каріну Мариневич відмовився будь-що коментувати з цього приводу.Самому ж Юрію Погуляйку, згідно з декларацією, з 2020-го належить 12 соток в селі Пухівка Броварського району Київської області. Крім того, з 2021 року Юрій Погуляйко орендує у заслуженої освітянки Українижитловий будинок під Луцьком – у селі Лище Підгайцівської громади – площа якого невідома.У своїй декларації Погуляйко також зазначив, що з 2022-го його донькаорендує у Нідерландах кімнату.Голова Волинської обласної державної адміністрації, судячи з декларації, транспортними засобами не володіє. Натомість декларує оформлений на дружину мотоцикл «BMW K1300S» 2011 року випуску.Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації НАЗК обмежило доступ до публічної частини реєстру декларацій. Восени 2023 року Верховна Рада з другого разу підтримала відновлення обов’язкового декларування та повернення реєстру в публічний доступ з певними обмеженнями. Таким чином до 31 січня 2024 року особи, на яких покладається обов’язок з декларування доходів і майна, повинні подати свої декларації за 2021 та 2022 роки, а до 31 березня – за 2023 рік.

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