«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня

«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
До українських дітей з давніх-давен приходив Святий Миколай, а Дід Мороз та Снігуронька – пережитки радянського часу, від яких треба відмовитися.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла етнологиня, доцентка кафедри музеєзнавства, пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності ВНУ ім. Лесі Українки Алла Дмитренко.

«У нас до всіх дітей приходив Святий Миколай і пора забувати, що на Новий рік приходить Дід Мороз. Нема такого! Якщо ми дітей своїх до цього не привчимо, то і далі та кацапщина буде в Україні процвітати», - зауважила етнологиня.

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Крім того, вона розповіла і про ялинку як символ Різдва, а не Нового року, як це намагалася нав’язати українцям радянська влада.

«Ялинка є символом Різдва в українців із 19 століття. Ця традиція прийшла з Європи, від австрійців на Галичину і вже поширилася на інших територіях. Ялинка в українців ніколи не була символом Нового року.

Ялинка жодним чином не пов’язана із Петром І. Його ялинка – це Петербург, Москва, потім вона стала символом кабаків, де вона повністю «вмерла». Радянська влада боролася з ялинкою, а точніше з Різдвом, як тільки могла, аж поки накінець не придумала, що ялинку треба ставити у дитячих садках та школах як символ Нового року із Дідом Морозом та Снігуронькою, від яких теж треба відмовитися», - повідала Алла Дмитренко.

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Теги: Святий Миколай, Дід Мороз, вибір редактора
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