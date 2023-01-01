У Києві дітей не пустили до укриття через маленького собачку

Під час повітряної тривоги 14 грудня у Святошинському районі Києва двох дітей не пустили до укриття через те, що з ними був собака породи «мальтіпу».Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Брат і сестра, 12 і 11 років, після сигналу пішли до укриття власної школи. Однак охоронець їх не пустив.Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею залишення в небезпеці, за що загрожує до 2 років позбавлення волі.Нагадаємо, за втручання прокуратури укриття у Ковелі