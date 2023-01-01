У Києві дітей не пустили до укриття через маленького собачку
Сьогодні, 15:17
Під час повітряної тривоги 14 грудня у Святошинському районі Києва двох дітей не пустили до укриття через те, що з ними був собака породи «мальтіпу».
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Брат і сестра, 12 і 11 років, після сигналу пішли до укриття власної школи. Однак охоронець їх не пустив.
Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею залишення в небезпеці, за що загрожує до 2 років позбавлення волі.
Нагадаємо, за втручання прокуратури укриття у Ковелі зобов'язали привести в стан готовності.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Брат і сестра, 12 і 11 років, після сигналу пішли до укриття власної школи. Однак охоронець їх не пустив.
Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею залишення в небезпеці, за що загрожує до 2 років позбавлення волі.
Нагадаємо, за втручання прокуратури укриття у Ковелі зобов'язали привести в стан готовності.
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