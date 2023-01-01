На Волині синоптики прогнозують потепління до +8°С
Сьогодні, 15:02
Волинські синоптики прогнозують потепління із максимальною денною температурою повітря до +8 градусів.
Про це повідомили у телеграмі Волинського обласного центру з гідрометеорології.
В суботу, 16 грудня, у Луцьку та на території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла. По області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У неділю, 17 грудня, теж хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень дощ з мокрим снігом. Місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
У понеділок, 18 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
Вівторок, 19 грудня, теж буде хмарним, йтиме невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.
У середу, 20 грудня, у Луцьку та на Волині буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.
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Про це повідомили у телеграмі Волинського обласного центру з гідрометеорології.
В суботу, 16 грудня, у Луцьку та на території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла. По області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У неділю, 17 грудня, теж хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень дощ з мокрим снігом. Місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
У понеділок, 18 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
Вівторок, 19 грудня, теж буде хмарним, йтиме невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.
У середу, 20 грудня, у Луцьку та на Волині буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.
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