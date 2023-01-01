Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина

Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Жителі Луцької громади попрощалися із захисником України Юрієм Волошиним, який віддав своє життя у війні з російськими загарбниками.

Сьогодні, 15 грудня, військовослужбовця відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Молодший сержант Волошин Юрій Анатолійович (03.09.1999 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 7 грудня 2023 року в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина

Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина

Поховали Юрія Волошина у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина

«Щирі співчуття рідним та близьким Юрія Волошина. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина


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Теги: загиблі, війна
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