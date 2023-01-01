Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина

Жителі Луцької громади попрощалися із захисником України, якийу війні з російськими загарбниками.Сьогодні, 15 грудня, військовослужбовця відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Молодший сержант Волошин Юрій Анатолійович (03.09.1999 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 7 грудня 2023 року в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Поховали Юрія Волошина у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким Юрія Волошина. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.