В громаді на Волині розформували ДФТГ



Про це під час пресконференції у міськраді повідомив засновник формування Віктор Лавренюк.



З його слів, рішення про оптимізацію і розформування воєнізованого підрозділу ухвалило командування Сил територіальної оборони, пише



"Цей наказ ми, звісно, виконали, здали усю зброю та інші матеріальні засоби, проте на цьому не припиняємо свою діяльність", — зазначив Віктор Лавренюк.



Як розповів засновник, воєнізований підрозділ був створений із кількох сотень добровольців, які з тих чи інших причин отримали відмову у терцентрі комплектування на службу в ЗСУ.



На початку повномасштабного вторгнення добровольців залучали до несення служби на блокпостах, патрулювання міста та охорони об’єктів критичної інфраструктури. Згодом учасники ДФТГ займалися підготовкою цивільного населення.



Перед розформуванням до складу ДФТГ входили 40 бійців. Віктор Лавренюк додав, що 19 учасників добровольчого формування поповнили лави бійців Збройних сил України.



Зі слів Віктора Лавренюка, уже колишні бійці добровольчого формування продовжать працювати на добровольчих засадах. Планують організовувати тренінги із підготовки населення до національного спротиву і навчання із домедичної допомоги та мінної безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирській громаді ухвалили рішення про розформування добровольчого формування (ДФТГ), яке діяло з лютого 2022 року.Про це під час пресконференції у міськраді повідомив засновник формуванняЗ його слів, рішення про оптимізацію і розформування воєнізованого підрозділу ухвалило командування Сил територіальної оборони, пише Суспільне "Цей наказ ми, звісно, виконали, здали усю зброю та інші матеріальні засоби, проте на цьому не припиняємо свою діяльність", — зазначив Віктор Лавренюк.Як розповів засновник, воєнізований підрозділ був створений із кількох сотень добровольців, які з тих чи інших причин отримали відмову у терцентрі комплектування на службу в ЗСУ.На початку повномасштабного вторгнення добровольців залучали до несення служби на блокпостах, патрулювання міста та охорони об’єктів критичної інфраструктури. Згодом учасники ДФТГ займалися підготовкою цивільного населення.Перед розформуванням до складу ДФТГ входили 40 бійців. Віктор Лавренюк додав, що 19 учасників добровольчого формування поповнили лави бійців Збройних сил України.Зі слів Віктора Лавренюка, уже колишні бійці добровольчого формування продовжать працювати на добровольчих засадах. Планують організовувати тренінги із підготовки населення до національного спротиву і навчання із домедичної допомоги та мінної безпеки.

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