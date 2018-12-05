Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Сьогодні, 14:16
За останні кілька років тенденції у новорічних костюмах для діток переважно дошкільного віку змінилися кардинально. Батьки все менше шукають звичних раніше зайчиків та сніжинок, надаючи перевагу незвичним образам, як то шоколаду чи пальми.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у луцьких прокатах новорічних костюмів.
У магазині «Карнавал», що у Луцьку на Степана Бандери, який працює вже понад 10 років, можна взяти напрокат костюми для дітей та дорослих – і не лише новорічні.
Як розповів власник магазину прокату Павло Тарнавський, оренда дитячих костюмів вартує від 300 до 450 грн, дорослих – від 400 до 600 грн.
«Прокат подорожчав у порівнянні з минулим роком на 50 гривень», - розповіли в прокаті на Бандери.
Лучанка Олена займається прокатом новорічних дитячих костюмів вже три роки через оголошення на ОЛХ.
Жінка розповіла, що у неї прокат костюма вартує 200 гривень.
«Серед батьків модно тепер шукати костюми не такі, як у всіх. Аби були усі різні, аби не було однакових у групі: від павича до чорношкірих. А оскільки люди цікавляться екзотичними костюмами, доводиться такі відшивати. Минулого року був застій у прокаті новорічних костюмів, бо свят особливо не було, а цьогоріч по трохи відновлюються новорічні ранки, особливо в садочках», - розповіла лучанка.
За словами пані Олени, найоригінальнішим замовленням, над яким вона працює зараз, є костюм шоколаду для хлопчика.
У прокаті на вулиці Караїмська основна частина костюмів – для діток від 2 до 6 років.
«Ціни у нас дуже демократичні - 200-250 гривень за костюм. Батьки, на щастя, абсолютно відмовилися від Снігурочок, Мальвін. Популярні зараз помічники Санти, герої з мультфільму «Щенячий патруль», Смурфіки, Венздей, традиційно шукають зайчиків і сніжинок. До речі, ще батьки хочуть костюми солодощів і на дівчаток, і на хлопчиків: кіндер-сюрпризи, чупа-чупси, зефірки, шоколадки», - каже власниця костюмерної прокату на Караїмській Анна.
Серед оригінальних костюмів, які шукають батьки, пані Анна назвали костюм пальми для хлопчика.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у луцьких прокатах новорічних костюмів.
У магазині «Карнавал», що у Луцьку на Степана Бандери, який працює вже понад 10 років, можна взяти напрокат костюми для дітей та дорослих – і не лише новорічні.
Як розповів власник магазину прокату Павло Тарнавський, оренда дитячих костюмів вартує від 300 до 450 грн, дорослих – від 400 до 600 грн.
«Прокат подорожчав у порівнянні з минулим роком на 50 гривень», - розповіли в прокаті на Бандери.
Лучани шукають своїм малюкам костюми не такі, як у всіх
Лучанка Олена займається прокатом новорічних дитячих костюмів вже три роки через оголошення на ОЛХ.
Жінка розповіла, що у неї прокат костюма вартує 200 гривень.
«Серед батьків модно тепер шукати костюми не такі, як у всіх. Аби були усі різні, аби не було однакових у групі: від павича до чорношкірих. А оскільки люди цікавляться екзотичними костюмами, доводиться такі відшивати. Минулого року був застій у прокаті новорічних костюмів, бо свят особливо не було, а цьогоріч по трохи відновлюються новорічні ранки, особливо в садочках», - розповіла лучанка.
За словами пані Олени, найоригінальнішим замовленням, над яким вона працює зараз, є костюм шоколаду для хлопчика.
Популярні костюми помічників Санти, Венздей та солодощів
У прокаті на вулиці Караїмська основна частина костюмів – для діток від 2 до 6 років.
«Ціни у нас дуже демократичні - 200-250 гривень за костюм. Батьки, на щастя, абсолютно відмовилися від Снігурочок, Мальвін. Популярні зараз помічники Санти, герої з мультфільму «Щенячий патруль», Смурфіки, Венздей, традиційно шукають зайчиків і сніжинок. До речі, ще батьки хочуть костюми солодощів і на дівчаток, і на хлопчиків: кіндер-сюрпризи, чупа-чупси, зефірки, шоколадки», - каже власниця костюмерної прокату на Караїмській Анна.
Серед оригінальних костюмів, які шукають батьки, пані Анна назвали костюм пальми для хлопчика.
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