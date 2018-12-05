Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна

Лучани шукають своїм малюкам костюми не такі, як у всіх

Популярні костюми помічників Санти, Венздей та солодощів

За останні кілька років тенденції у новорічних костюмах для діток переважно дошкільного віку змінилися кардинально. Батьки все менше шукають звичних раніше зайчиків та сніжинок, надаючи перевагу незвичним образам, як то шоколаду чи пальми.Про церозповіли у луцьких прокатах новорічних костюмів.У магазині «Карнавал», що у Луцьку на, який працює вже понад 10 років, можна взяти напрокат костюми для дітей та дорослих – і не лише новорічні.Як розповів власник магазину прокату, оренда дитячих костюмів вартує від 300 до 450 грн, дорослих – від 400 до 600 грн.«Прокат подорожчав у порівнянні з минулим роком на 50 гривень», - розповіли в прокаті на Бандери.Лучанказаймається прокатом новорічних дитячих костюмів вже три роки через оголошення на ОЛХ.Жінка розповіла, що у неї прокат костюма вартує 200 гривень.«Серед батьків модно тепер шукати костюми не такі, як у всіх. Аби були усі різні, аби не було однакових у групі: від павича до чорношкірих. А оскільки люди цікавляться екзотичними костюмами, доводиться такі відшивати. Минулого року був застій у прокаті новорічних костюмів, бо свят особливо не було, а цьогоріч по трохи відновлюються новорічні ранки, особливо в садочках», - розповіла лучанка.За словами пані Олени, найоригінальнішим замовленням, над яким вона працює зараз, є костюм шоколаду для хлопчика.У прокаті на вулиці Караїмська основна частина костюмів – для діток від 2 до 6 років.«Ціни у нас дуже демократичні - 200-250 гривень за костюм. Батьки, на щастя, абсолютно відмовилися від Снігурочок, Мальвін. Популярні зараз помічники Санти, герої з мультфільму «Щенячий патруль», Смурфіки, Венздей, традиційно шукають зайчиків і сніжинок. До речі, ще батьки хочуть костюми солодощів і на дівчаток, і на хлопчиків: кіндер-сюрпризи, чупа-чупси, зефірки, шоколадки», - каже власниця костюмерної прокату на КараїмськійСеред оригінальних костюмів, які шукають батьки, пані Анна назвали костюм пальми для хлопчика.