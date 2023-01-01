Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Бардася

Сергія Бардася.



Про це



"15,16 грудня Підгайцівська громада останню земну шану віддасть Захиснику України з села Лище Бардасю Сергію Вікторовичу.



Повідомляємо, що сьогодні, 15 грудня тіло загиблого Героя о 15:00 забиратимуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника та везтимуть до села Лище (вулицями Центральна, Возз'єднання, 13).



Гідно зустрінемо живим коридором траурний кортеж Героя, який прямуватиме селом Лище вулицями: Центральна, Возз'єднання, 13.

Чин похорону відбудеться завтра, 16 грудня. О 10:30 - служба біля дому, далі траурна хода прямуватиме до церкви Різдва Іоанна Хрестителя, де відбудеться чин похорону.



Далі процесія рухатиметься на кладовище, що на вулиці Шкільній", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, якщо будуть якісь зміни — повідомлять додатково.



"Маємо гідно вшанувати захисника та провести в останню дорогу", - наголосили у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 грудня, на Волині зустрінуть загиблого ГерояПро це повідомили у Підгайцівській громаді."15,16 грудня Підгайцівська громада останню земну шану віддастьПовідомляємо, що сьогодні, 15 грудня тіло загиблого Героя о 15:00 забиратимуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника та везтимуть до села Лище (вулицями Центральна, Возз'єднання, 13).Гідно зустрінемо живим коридором траурний кортеж Героя, який прямуватиме селом Лище вулицями: Центральна, Возз'єднання, 13.Чин похорону відбудеться завтра, 16 грудня. О 10:30 - служба біля дому, далі траурна хода прямуватиме до церкви Різдва Іоанна Хрестителя, де відбудеться чин похорону.Далі процесія рухатиметься на кладовище, що на вулиці Шкільній", - йдеться в повідомленні.Зазначається, якщо будуть якісь зміни — повідомлять додатково."Маємо гідно вшанувати захисника та провести в останню дорогу", - наголосили у громаді.

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