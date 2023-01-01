Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Бардася
Сьогодні, 13:46
Сьогодні, 15 грудня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Бардася.
Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
"15,16 грудня Підгайцівська громада останню земну шану віддасть Захиснику України з села Лище Бардасю Сергію Вікторовичу.
Повідомляємо, що сьогодні, 15 грудня тіло загиблого Героя о 15:00 забиратимуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника та везтимуть до села Лище (вулицями Центральна, Возз'єднання, 13).
Гідно зустрінемо живим коридором траурний кортеж Героя, який прямуватиме селом Лище вулицями: Центральна, Возз'єднання, 13.
Чин похорону відбудеться завтра, 16 грудня. О 10:30 - служба біля дому, далі траурна хода прямуватиме до церкви Різдва Іоанна Хрестителя, де відбудеться чин похорону.
Далі процесія рухатиметься на кладовище, що на вулиці Шкільній", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, якщо будуть якісь зміни — повідомлять додатково.
"Маємо гідно вшанувати захисника та провести в останню дорогу", - наголосили у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
"15,16 грудня Підгайцівська громада останню земну шану віддасть Захиснику України з села Лище Бардасю Сергію Вікторовичу.
Повідомляємо, що сьогодні, 15 грудня тіло загиблого Героя о 15:00 забиратимуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника та везтимуть до села Лище (вулицями Центральна, Возз'єднання, 13).
Гідно зустрінемо живим коридором траурний кортеж Героя, який прямуватиме селом Лище вулицями: Центральна, Возз'єднання, 13.
Чин похорону відбудеться завтра, 16 грудня. О 10:30 - служба біля дому, далі траурна хода прямуватиме до церкви Різдва Іоанна Хрестителя, де відбудеться чин похорону.
Далі процесія рухатиметься на кладовище, що на вулиці Шкільній", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, якщо будуть якісь зміни — повідомлять додатково.
"Маємо гідно вшанувати захисника та провести в останню дорогу", - наголосили у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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