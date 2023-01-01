Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Бардася

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Бардася
Сьогодні, 15 грудня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Бардася.

Про це повідомили у Підгайцівській громаді.

"15,16 грудня Підгайцівська громада останню земну шану віддасть Захиснику України з села Лище Бардасю Сергію Вікторовичу.

Повідомляємо, що сьогодні, 15 грудня тіло загиблого Героя о 15:00 забиратимуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника та везтимуть до села Лище (вулицями Центральна, Возз'єднання, 13).

Гідно зустрінемо живим коридором траурний кортеж Героя, який прямуватиме селом Лище вулицями: Центральна, Возз'єднання, 13.
Чин похорону відбудеться завтра, 16 грудня. О 10:30 - служба біля дому, далі траурна хода прямуватиме до церкви Різдва Іоанна Хрестителя, де відбудеться чин похорону.

Далі процесія рухатиметься на кладовище, що на вулиці Шкільній", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, якщо будуть якісь зміни — повідомлять додатково.

"Маємо гідно вшанувати захисника та провести в останню дорогу", - наголосили у громаді.
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Бардася

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Ремонт в мороз: у Володимирській міськраді пояснили, що роблять у сквері Героїв Майдану
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Сьогодні, 14:16
У Білорусі почалася раптова перевірка чергових сил протиповітряної оборони
Сьогодні, 14:00
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Бардася
Сьогодні, 13:46
Відійшов у засвіти Герой Микола Семенюк із Волині
Сьогодні, 13:39
Просять присвоїти Героя України волинянину, який поліг за тиждень до дня народження
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Тарас Іщик «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Тарас Іщик
Сьогодні, 09:53
Рідним Героя з Волині Олега Давидюка вручили його посмертні нагороди Рідним Героя з Волині Олега Давидюка вручили його посмертні нагороди
14 грудень, 13:10
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Волошиним Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Волошиним
14 грудень, 11:35
Рятував життя у Серебрянському лісі: у фельдшера з Волині майже уся родина захищає країну від окупантів Рятував життя у Серебрянському лісі: у фельдшера з Волині майже уся родина захищає країну від окупантів
14 грудень, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В громаді на Волині розформували ДФТГ
Сьогодні, 14:50
 0
Лучани провели в останню путь Захисника Юрія Волошина
Сьогодні, 14:36
 0
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Сьогодні, 14:16
 0
У Білорусі почалася раптова перевірка чергових сил протиповітряної оборони
Сьогодні, 14:00
 0
Що таке лазерне різання металу і кому воно потрібне*
Сьогодні, 13:52
 0
Медіа
відео
1/8