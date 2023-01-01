Відійшов у засвіти Герой Микола Семенюк із Волині

Відійшов у засвіти Герой Микола Семенюк із Волині
Учора, 14 грудня, перестало битись серце захисника України Миколи Семенюка із села Борисковичі на Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Мар’янівська громада.

Семенюк Микола Анатолійович (21.07.1978 року народження) був призваний 3 березня 2022 року та захищав нашу Батьківщину до січня 2023 року.
Відійшов у засвіти Герой Микола Семенюк із Волині

Похорон відбудеться завтра, 16 грудня, у храмі Свято-Іовської релігійної громади в селі Борисковичі. Початок поховальної процесії в оселі померлого об 11:00.

Сьогодні ж, 15 грудня, заупокійне богослужіння в оселі померлого (батьківська хата у селі Борисковичі на вул. Центральна, 46) о 19:00.

«Поховання відбудеться на кладовищі с. Борисковичі. Просимо жителів смт Мар'янівка, с. Довгів, с. Брани, Борисковичі та інших населених пунктів громади долучитися та вшанувати Захисника України», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до розпорядження селищного голови в 15-16 грудня 2023 року в Мар'янівській територіальній громаді оголошено днями жалоби.

«Щирі співчуття батькам, дітям, родичам померлого. Вічна шана, честь і слава Герою!» - зазначили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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