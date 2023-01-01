Просять присвоїти Героя України волинянину, який поліг за тиждень до дня народження
Сьогодні, 13:30
Президента Володимира Зеленського закликають присвоїти звання Герой України полеглому військовослужбовцеві з Луцького району Віктору Вороняку.
Відповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала Олена Качан.
«Пане президент, прошу присвоїти звання Герой України (посмертно) солдату в/ч А3719 Вороняку Віктору Руслановичу 06.01.1999 року народження, який загинув 31.12.2022 року внаслідок важких поранень під час виконання бойового завдання на східних околицях м.Бахмут, Донецької області», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у бою із російськими окупантами загинув військовослужбовець з села Городище Віктор Вороняк. Захиснику було 23 роки. Повідомлення про загибель військового батьки отримали у день його народження, 6 січня.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Відповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала Олена Качан.
«Пане президент, прошу присвоїти звання Герой України (посмертно) солдату в/ч А3719 Вороняку Віктору Руслановичу 06.01.1999 року народження, який загинув 31.12.2022 року внаслідок важких поранень під час виконання бойового завдання на східних околицях м.Бахмут, Донецької області», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у бою із російськими окупантами загинув військовослужбовець з села Городище Віктор Вороняк. Захиснику було 23 роки. Повідомлення про загибель військового батьки отримали у день його народження, 6 січня.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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