Просять присвоїти Героя України волинянину, який поліг за тиждень до дня народження

Володимира Зеленського закликають присвоїти звання Герой України полеглому військовослужбовцеві з Луцького району Віктору Вороняку.



Відповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала Олена Качан.



«Пане президент, прошу присвоїти звання Герой України (посмертно) солдату в/ч А3719 Вороняку Віктору Руслановичу 06.01.1999 року народження, який загинув 31.12.2022 року внаслідок важких поранень під час виконання бойового завдання на східних околицях м.Бахмут, Донецької області», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у бою із російськими окупантами загинув військовослужбовець з села Городище Віктор Вороняк. Захиснику було 23 роки. Повідомлення про загибель військового батьки отримали у день його народження, 6 січня.



Підтримати петицію можна за цим посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентазакликають присвоїти звання Герой України полеглому військовослужбовцеві з Луцького районуВідповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала Олена Качан.«Пане президент, прошу присвоїти звання Герой України (посмертно) солдату в/ч А3719 Вороняку Віктору Руслановичу 06.01.1999 року народження, який загинув 31.12.2022 року внаслідок важких поранень під час виконання бойового завдання на східних околицях м.Бахмут, Донецької області», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, у бою із російськими окупантами загинув військовослужбовець з села Городище Віктор Вороняк. Захиснику було 23 роки. Повідомлення про загибель військового батьки, 6 січня.Підтримати петицію можна за цим

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