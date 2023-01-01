Просять присвоїти Героя України волинянину, який поліг за тиждень до дня народження

Просять присвоїти Героя України волинянину, який поліг за тиждень до дня народження
Президента Володимира Зеленського закликають присвоїти звання Герой України полеглому військовослужбовцеві з Луцького району Віктору Вороняку.

Відповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала Олена Качан.

«Пане президент, прошу присвоїти звання Герой України (посмертно) солдату в/ч А3719 Вороняку Віктору Руслановичу 06.01.1999 року народження, який загинув 31.12.2022 року внаслідок важких поранень під час виконання бойового завдання на східних околицях м.Бахмут, Донецької області», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у бою із російськими окупантами загинув військовослужбовець з села Городище Віктор Вороняк. Захиснику було 23 роки. Повідомлення про загибель військового батьки отримали у день його народження, 6 січня.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: загиблі, війна
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