У Білорусі почалася раптова перевірка чергових сил протиповітряної оборони

У Білорусі почалася раптова перевірка чергових сил протиповітряної оборони
У Білорусі почалася раптова перевірка чергових сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Згідно з планом командувача, у військових частинах ВПС та військ ППО розпочалася раптова перевірка чергових сил із протиповітряної оборони. Про це повідомило МО РБ.

У ході перевірки підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ висунулися у призначені райони та розпочали виконання бойових завдань. Задіяні зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400, а також маловисотні комплекси радіолокацій «Роса-РБ».

Зазначається, що ЗРК С-400 перебуває на озброєнні лише 15-ї зенітної ракетної бригади. Також з 11:00 до 12:30 (за мінським часом) проходили інтенсивні польоти літаків та гелікоптерів усіх авіабаз ВПС РБ (50-й, 61-й та 116-й).

У ході перевірки особовий склад має виконувати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей.

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Теги: Білорусь, перевірка
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