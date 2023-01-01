У Білорусі почалася раптова перевірка чергових сил протиповітряної оборони





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Згідно з планом командувача, у військових частинах ВПС та військ ППО розпочалася раптова перевірка чергових сил із протиповітряної оборони. Про це повідомило МО РБ.



У ході перевірки підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ висунулися у призначені райони та розпочали виконання бойових завдань. Задіяні зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400, а також маловисотні комплекси радіолокацій «Роса-РБ».



Зазначається, що ЗРК С-400 перебуває на озброєнні лише 15-ї зенітної ракетної бригади. Також з 11:00 до 12:30 (за мінським часом) проходили інтенсивні польоти літаків та гелікоптерів усіх авіабаз ВПС РБ (50-й, 61-й та 116-й).



У ході перевірки особовий склад має виконувати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі почалася раптова перевірка чергових сил протиповітряної оборони.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".Згідно з планом командувача, у військових частинах ВПС та військ ППО розпочалася раптова перевірка чергових сил із протиповітряної оборони. Про це повідомило МО РБ.У ході перевірки підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ висунулися у призначені райони та розпочали виконання бойових завдань. Задіяні зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400, а також маловисотні комплекси радіолокацій «Роса-РБ».Зазначається, що ЗРК С-400 перебуває на озброєнні лише 15-ї зенітної ракетної бригади. Також з 11:00 до 12:30 (за мінським часом) проходили інтенсивні польоти літаків та гелікоптерів усіх авіабаз ВПС РБ (50-й, 61-й та 116-й).У ході перевірки особовий склад має виконувати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей.

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