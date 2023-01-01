На Запоріжжі загинув Герой Сергій Бардась із Волині
Сьогодні, 17:33
У боях за Україну із російськими загарбниками на Запоріжжі загинув військовослужбовець з села Лище на Волині Сергій Бардась.
Про це повідомляє Підгайцівська громада у фейсбуці.
Життя Героя обірвалося 11 грудня 2023 внаслідок вогневого ураження ворожим дроном позицій в районі населеного пункту Роботине Запорізького напрямку.
Військовослужбовець (1973 р.н.), обороняючи Батьківщину на передовій, отримав поранення, несумісне з життям.
«Низько схиляємо голови у скорботі. Висловлюємо співчуття родині загиблого. Хай Господь дає сили витримати це горе», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Підгайцівська громада у фейсбуці.
Життя Героя обірвалося 11 грудня 2023 внаслідок вогневого ураження ворожим дроном позицій в районі населеного пункту Роботине Запорізького напрямку.
Військовослужбовець (1973 р.н.), обороняючи Батьківщину на передовій, отримав поранення, несумісне з життям.
«Низько схиляємо голови у скорботі. Висловлюємо співчуття родині загиблого. Хай Господь дає сили витримати це горе», - йдеться у повідомленні.
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