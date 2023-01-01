Волинські і львівські прикордонники узгоджують дії для захисту держрубежу

Волинські і львівські прикордонники узгоджують дії для захисту держрубежу
Прикордонники Волинського та Львівського прикордонних загонів зустрілися на межі областей, аби обміркувати порядок охорони українсько-польської ділянки кордону на стиковому напрямку.

Про це у фейсбуці повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Охоронці держрубежів обговорили організацію спільних дій під час припинення будь-яких порушень законодавства України з прикордонних питань, проведення пошукових заходів, а також локалізації нестандартних і кризових ситуацій.

Заходи відбулись в рамках організації оперативно-службової діяльності на наступний рік.

«Зазначимо, що тісна та добре налагоджена взаємодія між прикордонними підрозділами - запорука ефективної протидії протиправній діяльності на кордоні, вчасного реагування на різного роду виклики та загрози», - йдеться у повідомленні.


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Теги: кордон, Волинь
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