Волинські і львівські прикордонники узгоджують дії для захисту держрубежу

Прикордонники Волинського та Львівського прикордонних загонів зустрілися на межі областей, аби обміркувати порядок охорони українсько-польської ділянки кордону на стиковому напрямку.Про це у фейсбуці повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.Охоронці держрубежів обговорили організацію спільних дій під час припинення будь-яких порушень законодавства України з прикордонних питань, проведення пошукових заходів, а також локалізації нестандартних і кризових ситуацій.Заходи відбулись в рамках організації оперативно-службової діяльності на наступний рік.«Зазначимо, що тісна та добре налагоджена взаємодія між прикордонними підрозділами - запорука ефективної протидії протиправній діяльності на кордоні, вчасного реагування на різного роду виклики та загрози», - йдеться у повідомленні.