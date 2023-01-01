Волинські і львівські прикордонники узгоджують дії для захисту держрубежу
Сьогодні, 17:14
Прикордонники Волинського та Львівського прикордонних загонів зустрілися на межі областей, аби обміркувати порядок охорони українсько-польської ділянки кордону на стиковому напрямку.
Про це у фейсбуці повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.
Охоронці держрубежів обговорили організацію спільних дій під час припинення будь-яких порушень законодавства України з прикордонних питань, проведення пошукових заходів, а також локалізації нестандартних і кризових ситуацій.
Заходи відбулись в рамках організації оперативно-службової діяльності на наступний рік.
«Зазначимо, що тісна та добре налагоджена взаємодія між прикордонними підрозділами - запорука ефективної протидії протиправній діяльності на кордоні, вчасного реагування на різного роду виклики та загрози», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.
Охоронці держрубежів обговорили організацію спільних дій під час припинення будь-яких порушень законодавства України з прикордонних питань, проведення пошукових заходів, а також локалізації нестандартних і кризових ситуацій.
Заходи відбулись в рамках організації оперативно-службової діяльності на наступний рік.
«Зазначимо, що тісна та добре налагоджена взаємодія між прикордонними підрозділами - запорука ефективної протидії протиправній діяльності на кордоні, вчасного реагування на різного роду виклики та загрози», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
П’яний водій у Луцьку влаштував перегони з патрульними
Сьогодні, 17:55
На Запоріжжі загинув Герой Сергій Бардась із Волині
Сьогодні, 17:33
Волинські і львівські прикордонники узгоджують дії для захисту держрубежу
Сьогодні, 17:14
У лікарні в Києві від отриманих поранень помер 25-річний Герой з Волині Назарій Бодняк
Сьогодні, 17:00
За виявлену під Бахмутом мужність лучанин отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного
Сьогодні, 16:50