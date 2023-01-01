За виявлену під Бахмутом мужність лучанин отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного

Роман на псевдо «Romekk» є кулеметником роти вогневої підтримки Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.



Про це



"Він один із п’яти друзів-лучан, які дізнавшись про широкомасштабне вторгнення вирішили разом іти до військккомату: Вадим «ЗІЛ», Сашко «Цукровий», Богдан «Бодя», Влад «Ха-Ха» і я – ми були друзяками в цивільному житті, а тепер ще й стали бойовими побратимами. Вп’ятьох так і служимо в одному батальйоні", – розповідає «Romekk».



Бойовий шлях їхнього підрозділу починався на пекельному тоді Бахмутському напрямку – де луцькі тероборонівці успішно били ворога впродовж понад 100 днів.



За виявлену під Бахмутом мужність Роман нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Панна псевдо «Romekk» є кулеметником роти вогневої підтримки Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.Про це повідомили на сторінці бригади."Він один із п’яти друзів-лучан, які дізнавшись про широкомасштабне вторгнення вирішили разом іти до військккомату:«ЗІЛ»,«Цукровий»,«Бодя»,«Ха-Ха» і я – ми були друзяками в цивільному житті, а тепер ще й стали бойовими побратимами. Вп’ятьох так і служимо в одному батальйоні", – розповідає «Romekk».Бойовий шлях їхнього підрозділу починався на пекельному тоді Бахмутському напрямку – де луцькі тероборонівці успішно били ворога впродовж понад 100 днів.За виявлену під Бахмутом мужність Роман нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію