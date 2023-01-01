За виявлену під Бахмутом мужність лучанин отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного

За виявлену під Бахмутом мужність лучанин отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного
Пан Роман на псевдо «Romekk» є кулеметником роти вогневої підтримки Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.

Про це повідомили на сторінці бригади.

"Він один із п’яти друзів-лучан, які дізнавшись про широкомасштабне вторгнення вирішили разом іти до військккомату: Вадим «ЗІЛ», Сашко «Цукровий», Богдан «Бодя», Влад «Ха-Ха» і я – ми були друзяками в цивільному житті, а тепер ще й стали бойовими побратимами. Вп’ятьох так і служимо в одному батальйоні", – розповідає «Romekk».

Бойовий шлях їхнього підрозділу починався на пекельному тоді Бахмутському напрямку – де луцькі тероборонівці успішно били ворога впродовж понад 100 днів.

За виявлену під Бахмутом мужність Роман нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест».

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Теги: Волинь, воїн, Золотий хрест, Залужний
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