Через села Рожищенської громади перестав їздити автобус «Луцьк - Маневичі»





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів депутат Рожищенської міської ради Віталій Ковальчук.



«Далі Дубища автобус не ходить. Села Носачевичі, Вишеньки, Крижівка, Луків, Незвір і далі йдуть вже села Колківської громади не мають транспортного сполучення. Був рейсовий автобус, який їхав з Луцька на Маневичі, сполучаючи фактично три громади, але перевізнику стало вигідніше возити людей на роботу до Луцька, тож він їде до Дубищ і розвертається назад в Луцьк», - повідомив депутат міськради.



З його слів, поки не буде проведений тендер на пасажирські перевезення цим маршрутом, мешканці сіл Носачевичі, Вишеньки, Крижівка, Луків, Незвір обмежені у транспортному сполученні до Маневич та Луцька.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через села Рожищенської громади вже кілька тижнів як не їздить автобус сполученням «Луцьк - Маневичі».Про церозповів депутат Рожищенської міської ради- повідомив депутат міськради.З його слів, поки не буде проведений тендер на пасажирські перевезення цим маршрутом, мешканці сіл Носачевичі, Вишеньки, Крижівка, Луків, Незвір обмежені у транспортному сполученні до Маневич та Луцька.

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