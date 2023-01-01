Через села Рожищенської громади перестав їздити автобус «Луцьк - Маневичі»

Через села Рожищенської громади перестав їздити автобус «Луцьк - Маневичі»
Через села Рожищенської громади вже кілька тижнів як не їздить автобус сполученням «Луцьк - Маневичі».

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів депутат Рожищенської міської ради Віталій Ковальчук.

«Далі Дубища автобус не ходить. Села Носачевичі, Вишеньки, Крижівка, Луків, Незвір і далі йдуть вже села Колківської громади не мають транспортного сполучення. Був рейсовий автобус, який їхав з Луцька на Маневичі, сполучаючи фактично три громади, але перевізнику стало вигідніше возити людей на роботу до Луцька, тож він їде до Дубищ і розвертається назад в Луцьк», - повідомив депутат міськради.

З його слів, поки не буде проведений тендер на пасажирські перевезення цим маршрутом, мешканці сіл Носачевичі, Вишеньки, Крижівка, Луків, Незвір обмежені у транспортному сполученні до Маневич та Луцька.

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Теги: Луцьк, Маневичі, автобус
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