Лучанин за збут психотропів і крадіжку отримав сім років тюрми
Сьогодні, 16:17
За збут психотропів і крадіжку волинянин отримав сім років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 29-річного жителя міста Луцька винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини і крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.
У лютому 2023 року правоохоронці задокументували факт збуту раніше судимим, в тому числі за незаконне поводження зі зброєю, чоловіком психотропу PVP.
Окрім того, він украв товар із магазину у Луцьку – і одразу був затриманий та взятий під варту.
Наступних сім років волинянин проведе за ґратами.
Також у нього буде конфісковане усе належне на праві власності майно.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 29-річного жителя міста Луцька винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини і крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.
У лютому 2023 року правоохоронці задокументували факт збуту раніше судимим, в тому числі за незаконне поводження зі зброєю, чоловіком психотропу PVP.
Окрім того, він украв товар із магазину у Луцьку – і одразу був затриманий та взятий під варту.
Наступних сім років волинянин проведе за ґратами.
Також у нього буде конфісковане усе належне на праві власності майно.
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