Лучанин за збут психотропів і крадіжку отримав сім років тюрми

Лучанин за збут психотропів і крадіжку отримав сім років тюрми
За збут психотропів і крадіжку волинянин отримав сім років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 29-річного жителя міста Луцька винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини і крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

У лютому 2023 року правоохоронці задокументували факт збуту раніше судимим, в тому числі за незаконне поводження зі зброєю, чоловіком психотропу PVP.

Окрім того, він украв товар із магазину у Луцьку – і одразу був затриманий та взятий під варту.

Наступних сім років волинянин проведе за ґратами.

Також у нього буде конфісковане усе належне на праві власності майно.

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Теги: лучанин, тюрма, прокуратура
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