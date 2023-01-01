Навіки 21: війна обірвала життя Героя Тараса Іщика з Волині

Тараса Іщика.



Про це повідомляє Камінь-Каширська РВА у фейсбуці.



Ще одна сумна звістка сколихнула Камінь-Каширський район. Смертю хоробрих поліг Тарас Іщик із села Осівці (2002 року народження).



Зовсім юне життя воїна обірвалося 11 грудня 2023 року.



В районі продовжено дні жалоби до 15 грудня.



«Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого», - повідомляє відділ інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камені-Каширському на Волині до 15 грудня продовжили дні жалоби через загибель на фронті військовослужбовцяПро це повідомляє Камінь-Каширська РВА у фейсбуці.Ще одна сумна звістка сколихнула Камінь-Каширський район. Смертю хоробрих поліг Тарас Іщик із села Осівці (2002 року народження).Зовсім юне життя воїна обірвалося 11 грудня 2023 року.В районі продовжено дні жалоби до 15 грудня.«Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого», - повідомляє відділ інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.

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