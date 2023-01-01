Навіки 21: війна обірвала життя Героя Тараса Іщика з Волині

Навіки 21: війна обірвала життя Героя Тараса Іщика з Волині
У Камені-Каширському на Волині до 15 грудня продовжили дні жалоби через загибель на фронті військовослужбовця Тараса Іщика.

Про це повідомляє Камінь-Каширська РВА у фейсбуці.

Ще одна сумна звістка сколихнула Камінь-Каширський район. Смертю хоробрих поліг Тарас Іщик із села Осівці (2002 року народження).

Зовсім юне життя воїна обірвалося 11 грудня 2023 року.

В районі продовжено дні жалоби до 15 грудня.

«Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого», - повідомляє відділ інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.

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Теги: загиблі, війна
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