У Луцьку патрульні наздогнали п'яного водія, який збив пішохода та втік. ВІДЕО

У Луцьку патрульні наздогнали нетверезого водія, який наїхав на пішохода та втік.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності у Луцьку. Коли інспектори прибули на місце, то виявили постраждалого чоловіка, який лежав на землі. Однак того, хто здійснив на нього наїзд, вже не було.Люди, які стали очевидцями автопригоди та скупчилися навколо потерпілого, повідомили, що винуватець автопригоди поїхав з місця події. Щоправда, громадяни встигли запам’ятати характеристики його автомобіля. Тож, переконавшись, що швидка допомога вже їде, патрульні кинулися наздоганяти порушника.Його виявили вже за декілька хвилин на перехресті проспекту Соборності та вулиці Домни Гордіюк. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі з’ясовувала всі обставини цієї автопригоди. Наразі відомо, що водій був у стані алкогольного сп’яніння.