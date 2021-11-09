Лікарі на Волині у 50-річної жінки видалили великого гельмінта
Сьогодні, 15:00
Лікарі Володимирського ТМО видалили великого гельмінта у 50-річної жінки.
Про це повідомили у медичному закладі.
У Володимирі виявили випадок рідкісної хвороби – ехінококозу. Завдяки тому, що команда діагностів Володимирського ТМО вчасно поставила діагноз, а команда хірургів успішно виконала видалення гельмінта, вдалося врятувати іще одне життя!
50-річна жінка зі скаргами на тиснення і біль у правому підребер’ї поступила у Володимирське ТМО. У неї діагностували небезпечне захворювання - ехінококову кісту, яку хірургічно видалили.
Ехінококоз - паразитарне захворювання, збудником якого є стрічкові черв'яки (Echinococcus). Паразит передається людині від заражених тварин, частіше переносниками ехінокока є собаки, а зараження - наслідок недотримання правил особистої гігієни.
Паразитарна кіста в печінці нагадує навколоплідний міхур, всередині якого дозрівають личинки ехінокока. Новоутворення поступово зростає і часом досягає гігантських розмірів (до 50 см у діаметрі).
Ехінококозом може захворіти будь-яка людина, імунітету проти цієї хвороби немає. Хвора людина для людей, що її оточують, небезпеки не становить.
Особиста профілактика ехінококозу – обмеження контакту з собаками, ретельне миття рук перед прийманням їжі, невживання в їжу немитих фруктів та ягід.
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Про це повідомили у медичному закладі.
У Володимирі виявили випадок рідкісної хвороби – ехінококозу. Завдяки тому, що команда діагностів Володимирського ТМО вчасно поставила діагноз, а команда хірургів успішно виконала видалення гельмінта, вдалося врятувати іще одне життя!
50-річна жінка зі скаргами на тиснення і біль у правому підребер’ї поступила у Володимирське ТМО. У неї діагностували небезпечне захворювання - ехінококову кісту, яку хірургічно видалили.
Ехінококоз - паразитарне захворювання, збудником якого є стрічкові черв'яки (Echinococcus). Паразит передається людині від заражених тварин, частіше переносниками ехінокока є собаки, а зараження - наслідок недотримання правил особистої гігієни.
Паразитарна кіста в печінці нагадує навколоплідний міхур, всередині якого дозрівають личинки ехінокока. Новоутворення поступово зростає і часом досягає гігантських розмірів (до 50 см у діаметрі).
Ехінококозом може захворіти будь-яка людина, імунітету проти цієї хвороби немає. Хвора людина для людей, що її оточують, небезпеки не становить.
Особиста профілактика ехінококозу – обмеження контакту з собаками, ретельне миття рук перед прийманням їжі, невживання в їжу немитих фруктів та ягід.
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