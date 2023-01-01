Назавжди у строю: на війні поліг поліцейський із Волині

Юрій Стеблянко.



Про це у фейсбуці повідомила волонтерка, колишня заступниця начальника ГУНП Волині Наталія Пасічник.



«Мені дуже важко писати такі пости про людей, яких особисто знала, разом служили. Юра Стеблянко, кльовезний опер Ківерцівського відділу поліції. Професійний, виважений, надпозитивний…» - зазначила вона.



Коли створили Департамент поліції особливого призначення «Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції України», Юрій Стеблянко перейшов служити у штурмовий полк «Сафарі». Загинув при виконанні службових обовʼязків.



Завтра кортеж з тілом Героя прибуде на рідну Волинь.



«Зустріньмо гідно. Без батька залишилось троє діток. Найщиріші співчуття сімʼї!» - зазначила Наталія Пасічник.



Про дату, час та місце поховання Героя буде повідомлено додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боронячи Україну від російських загарбників, загинув поліцейський із ВолиніПро це у фейсбуці повідомила волонтерка, колишня заступниця начальника ГУНП Волині«Мені дуже важко писати такі пости про людей, яких особисто знала, разом служили. Юра Стеблянко, кльовезний опер Ківерцівського відділу поліції. Професійний, виважений, надпозитивний…» - зазначила вона.Коли створили Департамент поліції особливого призначення «Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції України», Юрій Стеблянко перейшов служити у штурмовий полк «Сафарі». Загинув при виконанні службових обовʼязків.Завтра кортеж з тілом Героя прибуде на рідну Волинь.«Зустріньмо гідно. Без батька залишилось троє діток. Найщиріші співчуття сімʼї!» - зазначила Наталія Пасічник.Про дату, час та місце поховання Героя буде повідомлено додатково.

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