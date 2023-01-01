На Волині на кордоні зустріли Вифлеємський вогонь миру
Сьогодні, 14:11
Прикордонники Волинського загону долучилися до урочистої передачі Благодатного вогню.
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Зустріч української та польської делегацій традиційно відбулася на державній межі у пункті пропуску «Устилуг - Зосін». Прикордонники разом з пластунами та духовенством перейняли Вифлеємський вогонь миру від польських харцерів.
«Віримо, що символ Різдва Христового принесе якнайшвидшу Перемогу та довгоочікуваний мир у нашу країну, домівки, серця», - зазначили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Зустріч української та польської делегацій традиційно відбулася на державній межі у пункті пропуску «Устилуг - Зосін». Прикордонники разом з пластунами та духовенством перейняли Вифлеємський вогонь миру від польських харцерів.
«Віримо, що символ Різдва Христового принесе якнайшвидшу Перемогу та довгоочікуваний мир у нашу країну, домівки, серця», - зазначили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
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