На Волині на кордоні зустріли Вифлеємський вогонь миру





Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.



Зустріч української та польської делегацій традиційно відбулася на державній межі у пункті пропуску «Устилуг - Зосін». Прикордонники разом з пластунами та духовенством перейняли Вифлеємський вогонь миру від польських харцерів.



«Віримо, що символ Різдва Христового принесе якнайшвидшу Перемогу та довгоочікуваний мир у нашу країну, домівки, серця», - зазначили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонники Волинського загону долучилися до урочистої передачі Благодатного вогню.Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.Зустріч української та польської делегацій традиційно відбулася на державній межі у пункті пропуску «Устилуг - Зосін». Прикордонники разом з пластунами та духовенствомвід польських харцерів.«Віримо, що символ Різдва Христового принесе якнайшвидшу Перемогу та довгоочікуваний мир у нашу країну, домівки, серця», - зазначили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

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