На Волині на кордоні зустріли Вифлеємський вогонь миру

На Волині на кордоні зустріли Вифлеємський вогонь миру
Прикордонники Волинського загону долучилися до урочистої передачі Благодатного вогню.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Зустріч української та польської делегацій традиційно відбулася на державній межі у пункті пропуску «Устилуг - Зосін». Прикордонники разом з пластунами та духовенством перейняли Вифлеємський вогонь миру від польських харцерів.
На Волині на кордоні зустріли Вифлеємський вогонь миру
На Волині на кордоні зустріли Вифлеємський вогонь миру

«Віримо, що символ Різдва Христового принесе якнайшвидшу Перемогу та довгоочікуваний мир у нашу країну, домівки, серця», - зазначили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
На Волині на кордоні зустріли Вифлеємський вогонь миру
На Волині на кордоні зустріли Вифлеємський вогонь миру
На Волині на кордоні зустріли Вифлеємський вогонь миру
На Волині на кордоні зустріли Вифлеємський вогонь миру

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Теги: кордон, Волинь
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