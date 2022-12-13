Де і коли у Луцьку взяти Вифлеємський вогонь

До обласного центру Волині доставили Вифлеємський вогонь. Доставку до 24 залізничних вокзалів України забезпечила "Укрзалізниця".Про це повідомили залізничники та на фейсбук-сторінці "Пласт на Волині".10 грудня о 18:40 відбулася передача Вогню від скаутської організації «Пласт» представникам Укрзалізниці. У рамках спільного заходу начальники 14 поїздів доставлять Вогонь на 24 вокзали країни, у тому числі й на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму менш ніж за добу.До Луцька Вифлеємський вогонь миру прибув зранку, 11 грудня.Всі охочу зможуть взяти цей символ тепла, надії та Різдва до себе додому на залізничному вокзалі Луцька на спеціальному стенді.Також Вифлеємський вогонь можна отримати на наступних передачах, які відбудуться у Костелі Петра і Павла 17 грудня, о 10:00 та у Соборі Святої Трійці 24 грудня, об 11:30.Як відомо, "Укразлізниця" вже втретє доставляє світло Вифлеємського вогню миру до 24 вокзалів України менш ніж за добу.