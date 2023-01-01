Роспропаганда вигадала фейк, що в Луцьку мобілізують дітей-сиріт

Російська пропаганда розродилася новим недолугим фейком, буцімто у Луцьку мобілізовують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.У російських та проросійських соціальних мережах поширюється фото підробленого документа, а саме наказу військового комісара Луцького об'єднаного міського ТЦК та СП про те, що нібито за його ж розпорядженням потрібно провести підготовку юнаків до військової служби та надати списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 2007-2009 років народження.Згідно з Положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 154 в Україні не існує ані військових комісаріатів, ані військових комісарів.«Також повідомляємо, що Луцький ОМТЦК та СП та інші районні ТЦК та СП Волинської області такого документа не розробляли, бо він би суперечив законодавству України. Усі заходи, повʼязані з мобілізацією, проводяться в рамках закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Також згідно з Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», військову службу можуть проходити громадяни, які досягли 18-річного віку», - йдеться у повідомленні.«Такі фейки розповсюджуються, аби дискредитувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та викликати невдоволення населення. Аналізуючи вищенаведене, рекомендуємо довіряти лише офіційним та перевіреним джерелам інформації», - підкреслили у службі зв’язків з громадськістю Волинського обласного ТЦК та СП.Нагадаємо, раніше росіяни зновужителів Волині та дискредитувати ЗСУ. Пропагандисти відредагували скриншот публікації про донорство крові, яке опублікувало, і заявили, що для військових 14-ої окремої механізованої бригади потрібно 200 літрів крові. Мовляв, це свідчить про великі втрати серед українських бійців. VoxCheck розвінчав чергову російську пропаганду та порадив, як від неї вберегтися.