«Просто додай брехні»: рецепт російської пропаганди про Волинь

Інформаційне агентство ВолиньPost, і



Пропагандисти пишуть, що в одного донора братимуть приблизно 450 мл крові. Вони округлюють цю цифру до 500 та підраховують, що кров потрібна близько 400 військовим. Бригада з Волинської області, про яку пишуть пропагандисти, наразі воює під Куп’янськом. За підрахунками росіян, вона нібито зазнає «колосальних втрат».



Скриншот допису російської пропаганди



Спростування російського фейку



15 листопада ВолиньPost справді опублікував оголошення із закликом до жителів області здати кров для підтримки військовослужбовців. «Володимирське територіальне медичне об’єднання»

Однак в оригінальному дописі немає інформації щодо обсягу крові, котрий потрібно зібрати. Як і про те, що потенційний донор має важити не менш ніж 200 кг.



Скриншот оголошення про потребу у донорській крові на ВолиньPost



Ймовірно, скриншот новини відредагували, говорять аналітики VoxCheck, які разом з проектом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» розвінчують фейки про медицину.



Насправді вага донора має бути не менш ніж 50 кг. Це одна з



450 мл — це стандартна допустима



Джерела: Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, ДонорUA



Російська пропаганда: для чого та як вберегтися



14-та окрема механізована бригада з Волинської області не раз потрапляла під приціл пропагандистів, говорить керівниця VoxCheck Світлана Сліпченко.



«Запускали фейки і про ВІЛ



Як боротися з пропагандою?



1. Якщо бачите скриншот допису, слід перевірити його оригінал. Нині легко підробити будь-який графічний або відеоконтент. Намагатися ігнорувати анонімні ресурси (тим паче російські). У них ховається пропаганда та маніпуляція, яка викликає бурхливі емоції.

2. Бути обізнаним у темі, про яку пишуть пропагандисти. Наприклад, про медицину можна прочитати на сайті

3. Слід довіряти медіа з гарною репутацією. Частина з них — у Інформаційне агентство ВолиньPost).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни знову намагаються залякати жителів Волині та дискредитувати ЗСУ. Пропагандисти відредагували скриншот публікації про донорство крові, яке опублікувало, і заявили , що для військових 14-ої окремої механізованої бригади потрібно 200 літрів крові. Мовляв, це свідчить про великі втрати серед українських бійців. VoxCheck розвінчав чергову російську пропаганду та порадив, як від неї вберегтися.Пропагандисти пишуть, що в одного донора братимуть приблизно 450 мл крові. Вони округлюють цю цифру до 500 та підраховують, що кров потрібна близько 400 військовим. Бригада з Волинської області, про яку пишуть пропагандисти, наразі воює під Куп’янськом. За підрахунками росіян, вона нібито зазнає «колосальних втрат».15 листопада ВолиньPost справдіоголошення із закликом до жителів області здати кров для підтримки військовослужбовців. «Володимирське територіальне медичне об’єднання» повідомило , що відділ трансфузійної допомоги потребує донорської крові усіх груп та резус-фактору «мінус».Однак в оригінальному дописі немає інформації щодо обсягу крові, котрий потрібно зібрати. Як і про те, що потенційний донор має важити не менш ніж 200 кг.Ймовірно, скриншот новини відредагували, говорять аналітики VoxCheck, які разом з проектом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» розвінчують фейки про медицину.Насправді вага донора має бути не менш ніж 50 кг. Це одна з умов допуску до донорства. Крім того, донор має бути повнолітнім, без тимчасових (наприклад, нещодавно перехворіли, вживали ліки, зробили татуювання чи вакцинувалися), чи абсолютних (серцево-судинні захворювання, цукровий діабет тощо) протипоказань 450 мл — це стандартна допустима доза забору цільної крові . Ця цифра не показує потребу у донорській крові для військовослужбовців. Тож насправді невідомо, скільки крові потребує відділ трансфузійної допомоги «Володимирського територіального медичного об’єднання». Відповідно, тези про «400 поранених» та «колосальні втрати» є абсолютно безпідставними.14-та окрема механізована бригада з Волинської області не раз потрапляла під приціл пропагандистів, говорить керівниця VoxCheck«Запускали фейки і про ВІЛ серед військових з 14-ої бригади, і про те, що вони інфікували польського бійця, і про мобілізацію медиків на фронт, одразу до бригади. Подібну дезінформацію поширюють, по-перше, для того, аби залякати українців, змусити їх панікувати. По-друге, аби дискредитувати бійців ЗСУ та нашу медичну систему. По-третє, подібна пропаганда спрацьовує і на самих жителів рф — таким чином вони думатимуть, що російська армія має успіх на фронті», — говорить Сліпченко.1. Якщо бачите скриншот допису, слід перевірити його оригінал. Нині легко підробити будь-який графічний або відеоконтент. Намагатися ігнорувати анонімні ресурси (тим паче російські). У них ховається пропаганда та маніпуляція, яка викликає бурхливі емоції.2. Бути обізнаним у темі, про яку пишуть пропагандисти. Наприклад, про медицину можна прочитати на сайті Міністерства охорони здоров’я України 3. Слід довіряти медіа з гарною репутацією. Частина з них — у переліку від Інституту масової інформації та на інтерактивній мапі від Національного проєкту «Фільтр» (у тому числі тут є і).

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