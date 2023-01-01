На лісівників чекають кадрові чистки, - керівник ДП «Ліси України»

На лісівників чекають кадрові чистки, - керівник ДП «Ліси України»
У галузі лісового господарства України розпочинаються жорсткі кадрові чистки на всіх рівнях.

Про це у фейсбуці повідомив генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець.

«Починаємо жорсткі кадрові чистки. На всіх рівнях», - підкреслив він.

Зі слів Болоховця, протягом року безпека ДП «Ліси України» фіксувала факти порушень, збирала інформацію, проводила службові розслідування, передавала матеріали правоохоронцям.

«Це була величезна робота, яка вимагає часу. Але маємо реальний результат. Поки що без деталей. Скоро про все дізнаєтеся», - резюмував він.


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Теги: ліс, Волинь
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