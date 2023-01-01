Війна обірвала життя волинянина Вадима Булавчука
Сьогодні, 14:37
На війні обірвалося життя волинянина, військовослужбовця Збройних сил України Вадима Булавчука.
Про це у фейсбуці повідомляє ЗЗСО «Гімназія села Ставки Оваднівської сільської ради».
Стало відомо про загибель волинянина, колишнього учня гімназії, військовослужбовця Збройних Сил України Вадима Булавчука.
«Низький уклін, шана і співчуття від всієї вчительської та учнівської спільноти батькам, бабусі, що виховали справжнього сина України! Сумуємо, любимо і молимося. Світла та вічна памʼять Герою», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє ЗЗСО «Гімназія села Ставки Оваднівської сільської ради».
Стало відомо про загибель волинянина, колишнього учня гімназії, військовослужбовця Збройних Сил України Вадима Булавчука.
«Низький уклін, шана і співчуття від всієї вчительської та учнівської спільноти батькам, бабусі, що виховали справжнього сина України! Сумуємо, любимо і молимося. Світла та вічна памʼять Герою», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські прикордонники затримали 40-річного чоловіка, який хотів незаконно дістатися до Польщі
Сьогодні, 15:00
За 200 метрів ворог: фото бійців із Волині на фронті
Сьогодні, 14:55
Війна обірвала життя волинянина Вадима Булавчука
Сьогодні, 14:37
«Просто додай брехні»: рецепт російської пропаганди про Волинь
Сьогодні, 14:30