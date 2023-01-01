Війна обірвала життя волинянина Вадима Булавчука

Війна обірвала життя волинянина Вадима Булавчука
На війні обірвалося життя волинянина, військовослужбовця Збройних сил України Вадима Булавчука.

Про це у фейсбуці повідомляє ЗЗСО «Гімназія села Ставки Оваднівської сільської ради».

Стало відомо про загибель волинянина, колишнього учня гімназії, військовослужбовця Збройних Сил України Вадима Булавчука.

Війна обірвала життя волинянина Вадима Булавчука


«Низький уклін, шана і співчуття від всієї вчительської та учнівської спільноти батькам, бабусі, що виховали справжнього сина України! Сумуємо, любимо і молимося. Світла та вічна памʼять Герою», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські прикордонники затримали 40-річного чоловіка, який хотів незаконно дістатися до Польщі
Сьогодні, 15:00
За 200 метрів ворог: фото бійців із Волині на фронті
Сьогодні, 14:55
Війна обірвала життя волинянина Вадима Булавчука
Сьогодні, 14:37
«Просто додай брехні»: рецепт російської пропаганди про Волинь
Сьогодні, 14:30
На лісівників чекають кадрові чистки, - керівник ДП «Ліси України»
Сьогодні, 14:17
Схожі новини
Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка Навіки 21: на Волині поховали Героя Богдана Дацюка
Сьогодні, 12:32
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком
23 листопад, 14:57
На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю
23 листопад, 14:52
Під час бойового завдання загинув волинянин Сергій Бубало Під час бойового завдання загинув волинянин Сергій Бубало
23 листопад, 12:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукали безвісти зниклого 15-річного волинянина
Сьогодні, 15:02
 0
Волинські прикордонники затримали 40-річного чоловіка, який хотів незаконно дістатися до Польщі
Сьогодні, 15:00
 0
За 200 метрів ворог: фото бійців із Волині на фронті
Сьогодні, 14:55
 0
Війна обірвала життя волинянина Вадима Булавчука
Сьогодні, 14:37
 0
«Просто додай брехні»: рецепт російської пропаганди про Волинь
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8