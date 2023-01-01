Війна обірвала життя волинянина Вадима Булавчука

Вадима Булавчука.



Про це у фейсбуці повідомляє ЗЗСО «Гімназія села Ставки Оваднівської сільської ради».



Стало відомо про загибель волинянина, колишнього учня гімназії, військовослужбовця Збройних Сил України Вадима Булавчука.







«Низький уклін, шана і співчуття від всієї вчительської та учнівської спільноти батькам, бабусі, що виховали справжнього сина України! Сумуємо, любимо і молимося. Світла та вічна памʼять Герою», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні обірвалося життя волинянина, військовослужбовця Збройних сил УкраїниПро це у фейсбуці повідомляє ЗЗСО «Гімназія села Ставки Оваднівської сільської ради».Стало відомо про загибель волинянина, колишнього учня гімназії, військовослужбовця Збройних Сил України Вадима Булавчука.«Низький уклін, шана і співчуття від всієї вчительської та учнівської спільноти батькам, бабусі, що виховали справжнього сина України! Сумуємо, любимо і молимося. Світла та вічна памʼять Герою», - йдеться у повідомленні.

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