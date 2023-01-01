За 200 метрів ворог: фото бійців із Волині на фронті
Сьогодні, 14:55
Військовослужбовці Волинської тероборони продовжують боронити українську незалежність від загарбників на Луганщині.
Про це у телеграмі інформує 100-а бригада Територіальної оборони ЗСУ.
«Бійці третього взводу першої роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони на своїх позиціях у Серебрянському лісі на Луганщині», - повідомляють у військовій частині.
«Ворог за якихось 200 метрів – проте у нього немає жодних шансів на успіх. Волинські тероборонівці уже впродовж восьми місяців успішно виконують бойові завдання на сході України. Ми йдемо тільки вперед – до Перемоги!» - йдеться у повідомленні.
Підполковника Романа Остапчука (позивний «Майор»), який командує Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, сміливо можна називати одним із облич нової української армії.
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Про це у телеграмі інформує 100-а бригада Територіальної оборони ЗСУ.
«Бійці третього взводу першої роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони на своїх позиціях у Серебрянському лісі на Луганщині», - повідомляють у військовій частині.
«Ворог за якихось 200 метрів – проте у нього немає жодних шансів на успіх. Волинські тероборонівці уже впродовж восьми місяців успішно виконують бойові завдання на сході України. Ми йдемо тільки вперед – до Перемоги!» - йдеться у повідомленні.
Підполковника Романа Остапчука (позивний «Майор»), який командує Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, сміливо можна називати одним із облич нової української армії.
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