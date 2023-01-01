За 200 метрів ворог: фото бійців із Волині на фронті

Військовослужбовці Волинської тероборони продовжують боронити українську незалежність від загарбників на Луганщині.Про це у телеграмі інформує 100-а бригада Територіальної оборони ЗСУ.«Бійці третього взводу першої роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони на своїх позиціях у Серебрянському лісі на Луганщині», - повідомляють у військовій частині.«Ворог за якихось 200 метрів – проте у нього немає жодних шансів на успіх. Волинські тероборонівці уже впродовж восьми місяців успішно виконують бойові завдання на сході України. Ми йдемо тільки вперед – до Перемоги!» - йдеться у повідомленні.Підполковника(позивний «Майор»), якийВолинської бригади тероборони, сміливо можна називати одним із облич нової української армії.