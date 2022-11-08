Розшукали безвісти зниклого 15-річного волинянина

Макарука Андрія Андрійовича, 26 липня 2008 року народження, жителя с. Полонка Луцького району.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Зазначається, що жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.



Нагадаємо, що юнак сьогодні вранці, 24 листопада, о 07.00 годині вийшов з дому та направився на навчання в Луцьк. Однак до навчального закладу хлопець не прибув.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські поліцейські встановили місцезнаходження безвісти зниклого 15-річного, 26 липня 2008 року народження, жителя с. Полонка Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зазначається, що жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.Нагадаємо, що юнак сьогодні вранці, 24 листопада, о 07.00 годині. Однак до навчального закладу хлопець не прибув.

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