Розшукали безвісти зниклого 15-річного волинянина
Сьогодні, 15:02
Волинські поліцейські встановили місцезнаходження безвісти зниклого 15-річного Макарука Андрія Андрійовича, 26 липня 2008 року народження, жителя с. Полонка Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зазначається, що жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.
Нагадаємо, що юнак сьогодні вранці, 24 листопада, о 07.00 годині вийшов з дому та направився на навчання в Луцьк. Однак до навчального закладу хлопець не прибув.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зазначається, що жодних протиправних дій щодо нього не скоєно. Загрози його життю та здоров’ю не має.
Нагадаємо, що юнак сьогодні вранці, 24 листопада, о 07.00 годині вийшов з дому та направився на навчання в Луцьк. Однак до навчального закладу хлопець не прибув.
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