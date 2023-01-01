Відійшла у засвіти посадовиця Нововолинської міськради Олена Шведова

Олени Шведової.



Про це у фейсбуці повідомила Нововолинська міськрада.



Міський голова, виконавчий комітет і депутатський корпус глибоко сумують і висловлюють найщиріші співчуття сім'ї Олени Михайлівни.



«Розділяємо біль втрати та зичимо рідним терпіння. Хай Господь прийме душу померлої в Царстві Небесному. Вічна памʼять», - зазначили у міськраді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перестало битися серце начальниці відділу будівництва і комунального господарства управління будівництва та інфраструктури Нововолинської міськрадиПро це у фейсбуці повідомила Нововолинська міськрада.Міський голова, виконавчий комітет і депутатський корпус глибоко сумують і висловлюють найщиріші співчуття сім'ї Олени Михайлівни.«Розділяємо біль втрати та зичимо рідним терпіння. Хай Господь прийме душу померлої в Царстві Небесному. Вічна памʼять», - зазначили у міськраді.

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