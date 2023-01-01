Відійшла у засвіти посадовиця Нововолинської міськради Олена Шведова
Сьогодні, 15:26
Перестало битися серце начальниці відділу будівництва і комунального господарства управління будівництва та інфраструктури Нововолинської міськради Олени Шведової.
Про це у фейсбуці повідомила Нововолинська міськрада.
Міський голова, виконавчий комітет і депутатський корпус глибоко сумують і висловлюють найщиріші співчуття сім'ї Олени Михайлівни.
«Розділяємо біль втрати та зичимо рідним терпіння. Хай Господь прийме душу померлої в Царстві Небесному. Вічна памʼять», - зазначили у міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомила Нововолинська міськрада.
Міський голова, виконавчий комітет і депутатський корпус глибоко сумують і висловлюють найщиріші співчуття сім'ї Олени Михайлівни.
«Розділяємо біль втрати та зичимо рідним терпіння. Хай Господь прийме душу померлої в Царстві Небесному. Вічна памʼять», - зазначили у міськраді.
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