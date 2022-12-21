На Волинь евакуювалися майже 30 підприємств, найбільше – з Харківщини

За час воєнного стану, тобто від початку повномасштабного вторгнення, майже 30 підприємствПро релоковані підприємства з інших регіонів, інвестиційні можливості та виробничі потужності області розповів заступник начальника управління економічного розвитку, інвестицій, туризму та курортів, інформує у фейсбуці Волинська ОВА.Як відзначив фахівець, за час повномасштабного російського вторгнення біля 30-ти підприємств уже фактично завершили переїзд та розпочали свою роботу у Волинській області. Деякі з них ще завершують налаштування виробництва, інші уже повноцінно працюють, підсилюючи економіку регіону та навіть налагодили експортну діяльність.«Найбільше релокувалося у наш регіон із Харківської області. Для багатьох підприємств харківських, особливо для невеликих, це зробити було непросто, але жоден з них не пожалкував про такий вибір», – відзначає Ткачук.Другий за кількістю регіон, з якого релокувались на Волинь – це Донецька область. «У нас є підприємства з Краматорська, зі Слов’янська, в нас є підприємства із Маріуполя, які знайшли на Волині свою локацію», – розповів фахівець. Також є представники бізнесу із Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей.Щодо галузевого спрямування, то Волинська область прийняла підприємства із переробки твердих побутових відходів, машинобудування, мікробізнеси текстильного напрямку, поліграфічного, друкарського, олійного виробництва, агрогосподарників, ІТ та консультаційний бізнес.З переваг, які надає релокованим підприємствам Волинь – можливість безкоштовного відповідального зберігання обладнання, промзони індустріальних парків області (зокрема у Нововолинську, Ковелі, Володимирі), експорт продукції до країн ЄС завдяки своєму географічному розташуванню та логістиці.Станом на сьогодні, релокований бізнес на Волині активно включається не лише у реабілітацію свого виробництва, а й ефективно інтегрується у життя області. Йдеться про співпрацю із місцевою бізнес-спільнотою, працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, реалізацію спільних проєктів.«Ми повинні використати усі можливості, щоб наш регіон отримав імпульс для розвитку, – наголосив Андрій Ткачук. – Ми живемо у час викликів, але Волинь має усі складові для хорошого бізнес-клімату та розвитку підприємств. Тож ми зобов’язані на державному рівні кожен виклик перетворити у можливість».