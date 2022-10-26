На Волинь переїжджає м'ясопереробне підприємство з Харківщини

Юрій Погуляйко разом з власниками харківського підприємства «Вовчанський м’ясокомбінат» домовилися про релокацію виробництва на Волинь.



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Бізнесмени для будівництва м’ясного центру обрали Ківерцівську громаду.



«Це дуже добре, що до нашої області продовжують релокуватися підприємства. Адже нові інвестиції спряють розвитку регіону, створюють нові робочі місця та нові можливості, – зазначив очільник області. – Наше завдання, як влади, допомогти розвиватися бізнесу на Волині».







Перший заступник голови ОДА Сергій Мовенко додав: «У Волинській області є дуже великий інвестиційний потенціал. Близькість до кордону та ще багато інших факторів, які вигідні підприємцям».



Як розповів власник м’ясокомбінату Ігор Фельдштейн, виробництво розташовувалося у місті Вовчанськ Харківської області. Впродовж року там виготовляли 18 тисяч тонн сиров’ялених, сирокопчених та твердокопчених ковбасних продуктів. З 2019-го до 2021 року на підприємстві реконструювали забійний цех.







За декілька місяців до початку повномасштабного російського вторгнення відремонтований цех ввели в експлуатацію, а з 24 лютого 2022 року підприємство опинилося під російською окупацією та розграбоване.



«Після звільнення міста деяке обладнання ми вивезли. На жаль, російські ракетні атаки зруйнували виробництво, а обстріли продовжуються й до сьогодні.



Тому ми вирішили припинити там діяльність та переїхати у безпечніший регіон, – зазначив Ігор Фельдштейн. – З початку повномасштабного вторгнення велика кількість наших спеціалістів виїхали закордон та в інші області України. Зокрема, й на Волинь. Тому ми прийняли рішення розглянути вашу область для будівництва м’ясокомбінату».







Опісля зустрічі присутні домовилися про подальшу співпрацю та допомогу з боку влади в реалізації задуманого проекту.



«Ми не здаємся. І здаватися не будемо. Збудували один раз збудуємо і вдруге», – ствердно підсумував власник м’ясопереробного підприємства.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 серпня, начальник Волинської обласної військової адміністраціїразом з власниками харківського підприємства «Вовчанський м’ясокомбінат» домовилися про релокацію виробництва на Волинь.Про це інформує Волинська ОВА Бізнесмени для будівництва м’ясного центру обрали Ківерцівську громаду.«Це дуже добре, що до нашої області продовжують релокуватися підприємства. Адже нові інвестиції спряють розвитку регіону, створюють нові робочі місця та нові можливості, – зазначив очільник області. – Наше завдання, як влади, допомогти розвиватися бізнесу на Волині».Перший заступник голови ОДАдодав: «У Волинській області є дуже великий інвестиційний потенціал. Близькість до кордону та ще багато інших факторів, які вигідні підприємцям».Як розповів власник м’ясокомбінату, виробництво розташовувалося у місті Вовчанськ Харківської області. Впродовж року там виготовляли 18 тисяч тонн сиров’ялених, сирокопчених та твердокопчених ковбасних продуктів. З 2019-го до 2021 року на підприємстві реконструювали забійний цех.За декілька місяців до початку повномасштабного російського вторгнення відремонтований цех ввели в експлуатацію, а з 24 лютого 2022 року підприємство опинилося під російською окупацією та розграбоване.«Після звільнення міста деяке обладнання ми вивезли. На жаль, російські ракетні атаки зруйнували виробництво, а обстріли продовжуються й до сьогодні.Тому ми вирішили припинити там діяльність та переїхати у безпечніший регіон, – зазначив Ігор Фельдштейн. – З початку повномасштабного вторгнення велика кількість наших спеціалістів виїхали закордон та в інші області України. Зокрема, й на Волинь. Тому ми прийняли рішення розглянути вашу область для будівництва м’ясокомбінату».Опісля зустрічі присутні домовилися про подальшу співпрацю та допомогу з боку влади в реалізації задуманого проекту.«Ми не здаємся. І здаватися не будемо. Збудували один раз збудуємо і вдруге», – ствердно підсумував власник м’ясопереробного підприємства.

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