На Волині затримали педофіла

На Волині затримали педофіла
Волинянину повідомили про підозру у виготовленні та розповсюдженні порно і домаганні дитини для сексуальних цілей.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури 31-річному жителю одного з сіл Луцького району Волинської області повідомлено про підозру у неодноразовому виготовленні з метою розповсюдження та розповсюдженні предметів порнографічного характеру серед неповнолітніх, вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, та домаганні дитини для сексуальних цілей (ч.ч. 2, 3 ст. 301, ч. 1 ст. 156, ч. 1 ст. 156-1 КК України).

За даними слідства, чоловік, достеменно знаючи вік своєї співрозмовниці, у липні-серпні 2023 року у застосунку Telegram надсилав 15-річній дівчині виготовлені ним фото та відео порнографічного змісту, а згодом запропонував зустрітись.

Поряд із винайнятою для зустрічі з неповнолітньою квартирою його і затримали 17 серпня 2023 року правоохоронці.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу працівників Управління протидії кіберзлочинам у Волинській області.

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Теги: Волинь, педофіл
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