На Волині затримали педофіла

Волинянину повідомили про підозру у виготовленні та розповсюдженні порно і домаганні дитини для сексуальних цілей.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури 31-річному жителю одного з сіл Луцького району Волинської області повідомлено про підозру у неодноразовому виготовленні з метою розповсюдження та розповсюдженні предметів порнографічного характеру серед неповнолітніх, вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, та домаганні дитини для сексуальних цілей (ч.ч. 2, 3 ст. 301, ч. 1 ст. 156, ч. 1 ст. 156-1 КК України).За даними слідства, чоловік, достеменно знаючи вік своєї співрозмовниці, у липні-серпні 2023 року у застосунку Telegram надсилав 15-річній дівчині виготовлені ним фото та відео порнографічного змісту, а згодом запропонував зустрітись.Поряд із винайнятою для зустрічі з неповнолітньою квартирою його і затримали 17 серпня 2023 року правоохоронці.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу працівників Управління протидії кіберзлочинам у Волинській області.