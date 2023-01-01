Пішов з дому ще у липні: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка

Ярмолюка Ярослава Анатолійовича, 27 березня 1958 року народження, жителя села Гішин Ковельського району.



Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік пішов з дому 20 липня, де перебуває зараз – невідомо.



Прикмети: ріст - 170 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, руде, з лобовими та потиличними залисинами, борода та вуса руді.



На момент зникнення був одягнений в осінню куртку чорного кольору, зимові черевики чорного кольору, спортивні штани синього кольору, футболку, осінню шапку темного кольору.



Громадян, яким відома інформація про зниклого, закликають повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розшукують, 27 березня 1958 року народження, жителя села Гішин Ковельського району.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Чоловік пішов з дому 20 липня, де перебуває зараз – невідомо.ріст - 170 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, руде, з лобовими та потиличними залисинами, борода та вуса руді.На момент зникнення був одягнений в осінню куртку чорного кольору, зимові черевики чорного кольору, спортивні штани синього кольору, футболку, осінню шапку темного кольору.Громадян, яким відома інформація про зниклого, закликають повідомити поліцію за номерами телефонів:або

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію