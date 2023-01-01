Пішов з дому ще у липні: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка

Пішов з дому ще у липні: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка
На Волині розшукують Ярмолюка Ярослава Анатолійовича, 27 березня 1958 року народження, жителя села Гішин Ковельського району.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік пішов з дому 20 липня, де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети: ріст - 170 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, руде, з лобовими та потиличними залисинами, борода та вуса руді.

На момент зникнення був одягнений в осінню куртку чорного кольору, зимові черевики чорного кольору, спортивні штани синього кольору, футболку, осінню шапку темного кольору.

Громадян, яким відома інформація про зниклого, закликають повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102.

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Теги: зниклий безвісти, поліція, Волинь, Ярослав Ярмолюк
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