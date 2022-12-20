Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня





Про це повідомляють у



Вітер – південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 15-20°, вдень – 26-31°.



За даними



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +17° до +30°.



Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святого Євстигнія. У минулі часи на Євстигнія їли сиру цибулю з хлібом, сіллю і квасом, від чого були здоровими. А у кімнатах розвішували зв'язки цибулі – щоб повітря очищалось. У давнину у цей день визначали погоду на грудень: «Який Євстигній – такий і грудень».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 18 серпня, на Волині прогнозують невелику хмарність. Істотних опадів не передбачають.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології Вітер – південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 15-20°, вдень – 26-31°.За даними Sinoptik , у Луцьку з ранку та до самого вечора небо буде ясним. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +17° до +30°.У цей день вшановується пам'ять святого Євстигнія. У минулі часи на Євстигнія їли сиру цибулю з хлібом, сіллю і квасом, від чого були здоровими. А у кімнатах розвішували зв'язки цибулі – щоб повітря очищалось. У давнину у цей день визначали погоду на грудень: «Який Євстигній – такий і грудень».

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