На Волині – ДТП: зіткнулися два мотоциклісти
Сьогодні, 21:08
Сьогодні, 17 серпня, на Камінь-Каширщині сталася ДТП за участі двох мотициклістів.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Аварія трапилася близько 19-ї години на вулиці Миру в селі Тоболи. У результаті зіткнення двох мотоциклів постраждали двоє людей.
В одного з потерпілих діагностовано перелом основи черепа, в іншого – закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Обох каретами швидкої допомоги доправили до лікарні в Любешеві.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Аварія трапилася близько 19-ї години на вулиці Миру в селі Тоболи. У результаті зіткнення двох мотоциклів постраждали двоє людей.
В одного з потерпілих діагностовано перелом основи черепа, в іншого – закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Обох каретами швидкої допомоги доправили до лікарні в Любешеві.
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