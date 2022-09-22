На Волині – ДТП: зіткнулися два мотоциклісти

На Волині – ДТП: зіткнулися два мотоциклісти
Сьогодні, 17 серпня, на Камінь-Каширщині сталася ДТП за участі двох мотициклістів.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Аварія трапилася близько 19-ї години на вулиці Миру в селі Тоболи. У результаті зіткнення двох мотоциклів постраждали двоє людей.

В одного з потерпілих діагностовано перелом основи черепа, в іншого – закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Обох каретами швидкої допомоги доправили до лікарні в Любешеві.

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Теги: ДТП, Волинь, мотоциклісти
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