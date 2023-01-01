У Луцьку на Київському майдані загорілася маршрутка
Сьогодні, 22:17
Сьогодні ввечері, 17 серпня, в обласному центрі Волині під час руху загорілася маршрутка №31. Надзвичайна подія трапилася на Київському майдані.
Про це пишуть очевидці в соцмережах, повідомляють Волинські новини.
Водій намагався загасити загоряння самостійно. Але на місце довелося викликати пожежників, аби погасити вогонь, а також поліцію.
Постраждалих немає. Деталі – згодом.
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Про це пишуть очевидці в соцмережах, повідомляють Волинські новини.
Водій намагався загасити загоряння самостійно. Але на місце довелося викликати пожежників, аби погасити вогонь, а також поліцію.
Постраждалих немає. Деталі – згодом.
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