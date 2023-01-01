У Луцьку на Київському майдані загорілася маршрутка

У Луцьку на Київському майдані загорілася маршрутка
Сьогодні ввечері, 17 серпня, в обласному центрі Волині під час руху загорілася маршрутка №31. Надзвичайна подія трапилася на Київському майдані.

Про це пишуть очевидці в соцмережах, повідомляють Волинські новини.

Водій намагався загасити загоряння самостійно. Але на місце довелося викликати пожежників, аби погасити вогонь, а також поліцію.

Постраждалих немає. Деталі – згодом.

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Теги: Луцьк, маршрутка
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