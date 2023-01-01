Лукашенко визнав, що частина окупантів вторглася в Україну з території Білорусі

Олександр Лукашенко розповів про вторгнення російських військ в Україну з території його країни.



Як повідомляє Діані Панченко.



"Так, з території Білорусі окремі частини (Збройних сил росії - ред.) перетнули кордон України", - заявив Лукашенко.



При цьому диктатор нафантазував, що причину, чому росіяни почали своє з вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського. За словами Лукашенка, у цьому "було певне значення".



Варто зауважити, що до цього білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнавав те, що на початку повномасштабної війни з території Білорусі по Україні були завдані удари.



Лукашенко - союзник Путіна



Самопроголошений президент РБ є союзником глави Кремля Володимира Путіна з початку війни. Він надає російським солдатам свою територію для навчань. Також моніторингові канали писали, що рф одержувала від РБ боєприпаси.



При цьому нещодавно в Білорусь "переїхали" російські найманці з приватної військової компанії "Вагнера".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусірозповів про вторгнення російських військ в Україну з території його країни.Як повідомляє РБК-Україна , про це диктатор заявив в інтерв'ю проросійській пропагандистці з України"Так, з території Білорусі окремі частини (Збройних сил росії - ред.) перетнули кордон України", - заявив Лукашенко.При цьому диктатор нафантазував, що причину, чому росіяни почали своє з вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського. За словами Лукашенка, у цьому "було певне значення".Варто зауважити, що до цього білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнавав те, що на початку повномасштабної війни з території Білорусі по Україні були завдані удари.Самопроголошений президент РБ є союзником глави Кремляз початку війни. Він надає російським солдатам свою територію для навчань. Також моніторингові канали писали, що рф одержувала від РБ боєприпаси.При цьому нещодавно в Білорусь "переїхали" російські найманці з приватної військової компанії "Вагнера".

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