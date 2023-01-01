Про кохання, бізнес та освіту. Добрі новини від ВолиньPost за 17 серпня
Сьогодні, 23:18
Наші журналісти продовжують нагадувати: добрі новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 17 серпня, ми писали про таке:
У ВНУ з'явився «детектор брехні». ФОТО
На юридичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки презентували поліграфологічний комплекс «Рубікон» останнього покоління. Для функціонування поліграфа також придбали ноутбук та спеціальне крісло. Поліграф буде використовуватися на базі «Навчально-наукової лабораторії поліграфології та судово-психологічних експертиз» для підготовки студентів – майбутніх правників та правоохоронців.
Зауважимо, що ВНУ – другий серед навчальних закладів, де облаштували таку лабораторію і придбали поліграф.
Росія втратила у війні понад 256 тисяч вояків
За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 480 загарбників та 24 ворожі безпілотники.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 256 050 (+480) осіб,
◾ танків − 4 329 (+5) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 398 (+18) од,
◾ артилерійських систем − 5 169 (+17) од,
◾ РСЗВ − 714 (+0) од,
◾ засобів ППО − 486 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 314 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 272 (+24) од,
◾ крилатих ракети − 1 406 (+2) од,
◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 641 (+27) од,
◾ спеціальної техніки − 773 (+0) од.
Цирк «Вогні Києва» везе до Луцька видовищне шоу
Київський державний цирк «Вогні Києва» їде до Луцька з виставою, яка, обіцяють, вразить і дорослих, і дітей.
Лише 4 покази відбудуться 19 та 20 серпня (субота та неділя о 13:00, 16:00) на сцені Палацу культури міста Луцька.
У супер-шоу візьмуть участь професійні українські циркові артисти, які дуже майстерно та віртуозно продемонструють всі жанри циркового мистецтва.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Волинського піротехніка нагородили відзнакою за розмінування Миколаївщини
16 серпня перший заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов та перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зустрілись із піротехніками ДСНС, які майже два місяці у складі зведеного загону проводили роботи з розмінування територій Миколаївської області. Вручили їм відзнаки та Почесні грамоти.
Серед нагороджених – заступник начальника відділу організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у Волинській області Володимир Портусь. Він очолює групу управління розмінуванням на Миколаївщині. Володимиру Портусю вручили відзнаку голови Миколаївської обласної військової адміністрації «Святий Миколай Чудотворець».
Одружився луцький фотограф, який нині служить у війську. ФОТО
Відомий луцький фотограф Володимир Хомич одружився із маркетологинею Олександрою Сов’як.
Нагадаємо, Володимир зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.
А в травні цього року президент України Володимир Зеленський привітав морських піхотинців із професійним святом, використавши світлини Володимира Хомича.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Під Луцьком відкрили нові автоцентри Suzuki та Mazda
На Волині відкрили нові концептуальні автоцентри Suzuki та Mazda. Розташовані вони у мультибрендовому дилерському центрі «Луцьк-Експо» у Гаразджі. Тут можна придбати та отримати якісне обслуговування авто тих брендів, які ще донедавна не були представлені в області.
Дилерському центру «Луцьк-Експо» вибір авто довірили уже понад 1500 клієнтів.
Основні напрямки діяльності офіційних дилерів Suzuki та Mazda:
• продаж автомобілів,
• професійне сервісне та гарантійне обслуговування,
• продаж запасних частин та аксесуарів.
Зауважимо, що скористатися послугами сервісної станції можуть не лише ті, хто придбав авто у дилерському центрі.
Аби дізнатися більше про послуги та ціни на нові автівки, натисніть на посилання
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У ВНУ з'явився «детектор брехні». ФОТО
На юридичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки презентували поліграфологічний комплекс «Рубікон» останнього покоління. Для функціонування поліграфа також придбали ноутбук та спеціальне крісло. Поліграф буде використовуватися на базі «Навчально-наукової лабораторії поліграфології та судово-психологічних експертиз» для підготовки студентів – майбутніх правників та правоохоронців.
Зауважимо, що ВНУ – другий серед навчальних закладів, де облаштували таку лабораторію і придбали поліграф.
Росія втратила у війні понад 256 тисяч вояків
За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 480 загарбників та 24 ворожі безпілотники.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 256 050 (+480) осіб,
◾ танків − 4 329 (+5) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 398 (+18) од,
◾ артилерійських систем − 5 169 (+17) од,
◾ РСЗВ − 714 (+0) од,
◾ засобів ППО − 486 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 314 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 272 (+24) од,
◾ крилатих ракети − 1 406 (+2) од,
◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 641 (+27) од,
◾ спеціальної техніки − 773 (+0) од.
Цирк «Вогні Києва» везе до Луцька видовищне шоу
Київський державний цирк «Вогні Києва» їде до Луцька з виставою, яка, обіцяють, вразить і дорослих, і дітей.
Лише 4 покази відбудуться 19 та 20 серпня (субота та неділя о 13:00, 16:00) на сцені Палацу культури міста Луцька.
У супер-шоу візьмуть участь професійні українські циркові артисти, які дуже майстерно та віртуозно продемонструють всі жанри циркового мистецтва.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Волинського піротехніка нагородили відзнакою за розмінування Миколаївщини
16 серпня перший заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов та перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зустрілись із піротехніками ДСНС, які майже два місяці у складі зведеного загону проводили роботи з розмінування територій Миколаївської області. Вручили їм відзнаки та Почесні грамоти.
Серед нагороджених – заступник начальника відділу організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у Волинській області Володимир Портусь. Він очолює групу управління розмінуванням на Миколаївщині. Володимиру Портусю вручили відзнаку голови Миколаївської обласної військової адміністрації «Святий Миколай Чудотворець».
Одружився луцький фотограф, який нині служить у війську. ФОТО
Відомий луцький фотограф Володимир Хомич одружився із маркетологинею Олександрою Сов’як.
Нагадаємо, Володимир зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.
А в травні цього року президент України Володимир Зеленський привітав морських піхотинців із професійним святом, використавши світлини Володимира Хомича.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Під Луцьком відкрили нові автоцентри Suzuki та Mazda
На Волині відкрили нові концептуальні автоцентри Suzuki та Mazda. Розташовані вони у мультибрендовому дилерському центрі «Луцьк-Експо» у Гаразджі. Тут можна придбати та отримати якісне обслуговування авто тих брендів, які ще донедавна не були представлені в області.
Дилерському центру «Луцьк-Експо» вибір авто довірили уже понад 1500 клієнтів.
Основні напрямки діяльності офіційних дилерів Suzuki та Mazda:
• продаж автомобілів,
• професійне сервісне та гарантійне обслуговування,
• продаж запасних частин та аксесуарів.
Зауважимо, що скористатися послугами сервісної станції можуть не лише ті, хто придбав авто у дилерському центрі.
Аби дізнатися більше про послуги та ціни на нові автівки, натисніть на посилання
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