Про кохання, бізнес та освіту. Добрі новини від ВолиньPost за 17 серпня

Наші журналісти продовжують нагадувати: добрі новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 17 серпня, ми писали про таке:На юридичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки презентували поліграфологічний комплекс «Рубікон» останнього покоління. Для функціонування поліграфа також придбали ноутбук та спеціальне крісло. Поліграф буде використовуватися на базі «Навчально-наукової лабораторії поліграфології та судово-психологічних експертиз» для підготовки студентів – майбутніх правників та правоохоронців.Зауважимо, що ВНУ – другий серед навчальних закладів, де облаштували таку лабораторію і придбали поліграф.За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 480 загарбників та 24 ворожі безпілотники.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:◾ особового складу − близько 256 050 (+480) осіб,◾ танків − 4 329 (+5) од,◾ бойових броньованих машин − 8 398 (+18) од,◾ артилерійських систем − 5 169 (+17) од,◾ РСЗВ − 714 (+0) од,◾ засобів ППО − 486 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів − 314 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 272 (+24) од,◾ крилатих ракети − 1 406 (+2) од,◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 641 (+27) од,◾ спеціальної техніки − 773 (+0) од.Київський державний цирк «Вогні Києва» їде до Луцька з виставою, яка, обіцяють, вразить і дорослих, і дітей.Лише 4 покази відбудуться 19 та 20 серпня (субота та неділя о 13:00, 16:00) на сцені Палацу культури міста Луцька.У супер-шоу візьмуть участь професійні українські циркові артисти, які дуже майстерно та віртуозно продемонструють всі жанри циркового мистецтва.16 серпня перший заступник голови Миколаївської обласної військової адміністраціїта перший заступник голови Миколаївської обласної радизустрілись із піротехніками ДСНС, які майже два місяці у складі зведеного загону проводили роботи з розмінування територій Миколаївської області. Вручили їм відзнаки та Почесні грамоти.Серед нагороджених – заступник начальника відділу організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у Волинській області. Він очолює групу управління розмінуванням на Миколаївщині. Володимиру Портусю вручили відзнаку голови Миколаївської обласної військової адміністрації «Святий Миколай Чудотворець».Відомий луцький фотографодружився із маркетологинеюНагадаємо, Володимир зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.А в травні цього року президент Українипривітав морських піхотинців із професійним святом, використавши світлини Володимира Хомича.На Волині відкрили нові концептуальні автоцентри Suzuki та Mazda. Розташовані вони у мультибрендовому дилерському центрі «Луцьк-Експо» у Гаразджі. Тут можна придбати та отримати якісне обслуговування авто тих брендів, які ще донедавна не були представлені в області.Дилерському центру «Луцьк-Експо» вибір авто довірили уже понад 1500 клієнтів.Основні напрямки діяльності офіційних дилерів Suzuki та Mazda:• продаж автомобілів,• професійне сервісне та гарантійне обслуговування,• продаж запасних частин та аксесуарів.Зауважимо, що скористатися послугами сервісної станції можуть не лише ті, хто придбав авто у дилерському центрі.