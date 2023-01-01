Цирк «Вогні Києва» везе до Луцька видовищне шоу*

Київський державнийїде до Луцька з виставою, яка, обіцяють, вразить і дорослих, і дітей.Лише 4 покази відбудуться(субота та неділя о 13:00, 16:00) на сцені Палацу культури міста Луцька.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли організатори заходу.У супер-шоу візьмуть участь професійні українські циркові артисти, які дуже майстерно та віртуозно продемонструють всі жанри циркового мистецтва.Під час вистави лучани та лучанки, а також гості міста зануряться у світ позитиву, енергії, екстриму та відчують захоплення, радість і щастя. На відвідувачів чекає зустріч із неперевершеними гімнастами, жонглерами, еквілібристами, акробатами, артистами оригінального жанру. А дивовижний номер «світлове шоу», обіцяють організатори, викличе справжнє захоплення.Клоун Льолік та спеціальний гість пес Петро створять заряд позитивної енергії та гарного настрою.Організатори переконують, що захід відбудеться із дотриманням необхідних вимог безпеки в умовах воєнного стану.Вартість квитків – від 100 гривень. Продаж – у касі Палацу культури. Онлайн – на сайті ТicketsВox.Дітям до 5-ти років вхід безкоштовний за наявності квитка у дорослого без окремого місця.