Туристичний збір на Волині: скільки коштів отримали громади

Туристичний збір на Волині: скільки коштів отримали громади
За дев'ять місяців 2026 року до місцевих бюджетів Волині надійшло 4 мільйони 505 тисяч гривень туристичного збору.

Таку інформацію оприлюднили 29 жовтня в головному управлінні Державної податкової служби України в області, пише Суспільне.

Це на 41,8% більше, ніж за січень-вересень 2025 року. У грошовому еквіваленті надходження зросли майже на 1,3 мільйона гривень.

Остаточні підсумки туристичного сезону підбиватимуть пізніше. Громадяни, які здають в оренду нерухомість чи транспорт або надають інші послуги відпочивальникам, мають задекларувати доходи, отримані у 2026 році, упродовж наступного року.

Довідково: Єдиний податок, роздрібний акциз і туристичний збір спрямовуються саме до місцевих бюджетів, що дозволяє кожній громаді покращувати інфраструктуру, забезпечувати соціальний захист громадян, фінансувати освіту та медицину, підтримувати обороноздатність та безпеку.

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Теги: Волинь, туристичний збір
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