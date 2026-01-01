Туристичний збір на Волині: скільки коштів отримали громади





Таку інформацію оприлюднили 29 жовтня в головному управлінні Державної податкової служби України в області, пише



Це на 41,8% більше, ніж за січень-вересень 2025 року. У грошовому еквіваленті надходження зросли майже на 1,3 мільйона гривень.



Остаточні підсумки туристичного сезону підбиватимуть пізніше. Громадяни, які здають в оренду нерухомість чи транспорт або надають інші послуги відпочивальникам, мають задекларувати доходи, отримані у 2026 році, упродовж наступного року.



Довідково: Єдиний податок, роздрібний акциз і туристичний збір спрямовуються саме до місцевих бюджетів, що дозволяє кожній громаді покращувати інфраструктуру, забезпечувати соціальний захист громадян, фінансувати освіту та медицину, підтримувати обороноздатність та безпеку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За дев'ять місяців 2026 року до місцевих бюджетів Волині надійшло 4 мільйони 505 тисяч гривень туристичного збору.Таку інформацію оприлюднили 29 жовтня в головному управлінні Державної податкової служби України в області, пише Суспільне Це на 41,8% більше, ніж за січень-вересень 2025 року. У грошовому еквіваленті надходження зросли майже на 1,3 мільйона гривень.Остаточні підсумки туристичного сезону підбиватимуть пізніше. Громадяни, які здають в оренду нерухомість чи транспорт або надають інші послуги відпочивальникам, мають задекларувати доходи, отримані у 2026 році, упродовж наступного року.Єдиний податок, роздрібний акциз і туристичний збір спрямовуються саме до місцевих бюджетів, що дозволяє кожній громаді покращувати інфраструктуру, забезпечувати соціальний захист громадян, фінансувати освіту та медицину, підтримувати обороноздатність та безпеку.

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