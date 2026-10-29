Лубінець погодився на маршрут до Олешків через Росію

Дмитро Лубінець погодився на маршрут через територію Росії, оскільки іншого шляху потрапити до тимчасово окупованих Олешків немає.



Джерело: Про це йдеться в коментарі пресслужби Лубінця



"Наразі існують два можливі шляхи потрапити до тимчасово окупованих Олешків: через лінію фронту або через територію Російської Федерації.



Водночас на лінії фронту діють відповідні обмеження. Через річку шляху також немає, все заміновано, це лінія фронту. Саме тому, з огляду на ситуацію, необхідність забезпечити швидкість і безпеку проведення гуманітарної місії, Уповноважений погодився на маршрут через територію РФ.



Пріоритет залишається незмінним – безпека людей, надання гуманітарної допомоги та створення умов для виїзду цивільного населення Олешків", - йдеться в повідомленні.



У Лубінця вказали, що на всі запитання він готовий відповісти після завершення гуманітарної місії.



В четвер білоруське державне агентство "Бєлта" повідомило, що Лубінець прибув до білоруського Гомеля, звідки далі одним літаком полетів із російськими представниками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Омбудсман Українипогодився на маршрут через територію Росії, оскільки іншого шляху потрапити до тимчасово окупованих Олешків немає.Джерело: Про це йдеться в коментарі пресслужби Лубінця УП "Наразі існують два можливі шляхи потрапити до тимчасово окупованих Олешків: через лінію фронту або через територію Російської Федерації.Водночас на лінії фронту діють відповідні обмеження. Через річку шляху також немає, все заміновано, це лінія фронту. Саме тому, з огляду на ситуацію, необхідність забезпечити швидкість і безпеку проведення гуманітарної місії, Уповноважений погодився на маршрут через територію РФ.Пріоритет залишається незмінним – безпека людей, надання гуманітарної допомоги та створення умов для виїзду цивільного населення Олешків", - йдеться в повідомленні.У Лубінця вказали, що на всі запитання він готовий відповісти після завершення гуманітарної місії.В четвер білоруське державне агентство "Бєлта" повідомило, що Лубінець прибув до білоруського Гомеля, звідки далі одним літаком полетів із російськими представниками.

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