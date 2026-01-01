McDonald’s проти волинської MULTI COOK: дві літери стали причиною суперечки





Про це повідомив власник компанії MULTI COOK Володимир Матвійчук на своїй сторінці у



За словами підприємця, компанія вирішила зареєструвати додаткову торговельну марку MC PREMIUM FROZEN FOOD для окремого продуктового напряму. При цьому літери MC є скороченням від назви MULTI COOK.



«Ми не копіювали чужих назв і не переставляли слова місцями. Умовно кажучи, не взяли назву "Пузата Хата" й не перетворили її на "Хата Пузата", або "Вогонь і вода" на "Вода і вогонь". Ми просто скоротили власну назву MULTI COOK до MC», — пояснив Матвійчук.



Він наголосив, що суперечка не стосується основного бренду MULTI COOK, який уже зареєстрований в Україні та багатьох країнах світу й має відповідні документи про правову охорону.



Крім того, за словами підприємця, компанія володіє низкою патентів та інших прав інтелектуальної власності на власні розробки, технологічні рішення та рецептури.



MULTI COOK тимчасово відмовився від використання спірного позначення

Поки триває розгляд заперечення McDonald’s, українська компанія вирішила добровільно призупинити використання позначення MC PREMIUM FROZEN FOOD на своїй продукції.



Водночас Матвійчук запевнив, що MULTI COOK поважає право міжнародної корпорації захищати свою інтелектуальну власність, однак очікує об'єктивного розгляду справи.



«Наша позиція проста: закон має бути однаковим для всіх — незалежно від того, чи це всесвітньо відома корпорація McDonald’s, чи український бренд MULTI COOK», — зазначив підприємець.



Він також підкреслив, що компанія не прагне конфлікту та готова прийняти будь-яке рішення уповноваженого органу, якщо воно буде ухвалене відповідно до українського законодавства.



«Адже справедливість — це не коли перемагає більший чи менший. Це коли для всіх діють однакові правила», — додав Матвійчук.



Наразі, за інформацією власника MULTI COOK, остаточного рішення щодо реєстрації спірного торговельного знака ще немає.

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