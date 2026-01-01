ООН планує надати зимову допомогу понад 2 мільйонам українців





Про це під час пресконференції сказав гуманітарний координатор та координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале, пише



Програма підтримки охоплює, зокрема:



зимову допомогу — забезпечення опаленням, покриття зимових витрат вразливих домогосподарств;



житлові потреби — ремонт пошкодженого житла та надання тимчасового прихистку;



базові послуги — підтримка безперебійної роботи систем опалення, електроенергії, водопостачання та каналізації;



життєзабезпечення — фінансова та продуктова допомога, а також медичні послуги.



«Приблизно 84% запланованої допомоги зосереджено в межах 50 кілометрів від лінії фронту. Наш персонал і партнери щодня, часто з великим особистим ризиком, працюють уздовж приблизно 1200 кілометрів лінії зіткнення», — наголосив Матіас Шмале.



За його словами, окрема увага приділяється гуманітарній допомозі та зміцненню стійкості у великих міських центрах, зокрема в Харкові, Одесі та Дніпрі.

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