ООН планує надати зимову допомогу понад 2 мільйонам українців
Сьогодні, 16:06
З 26 жовтня 2026-го до 27 березня 2027-го гуманітарні організації планують надати допомогу 2,1 мільйона людей. Серед них — майже 430 000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та 1,7 мільйона тих, хто залишаються у своїх домівках.
Про це під час пресконференції сказав гуманітарний координатор та координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале, пише Громадське.
Програма підтримки охоплює, зокрема:
зимову допомогу — забезпечення опаленням, покриття зимових витрат вразливих домогосподарств;
житлові потреби — ремонт пошкодженого житла та надання тимчасового прихистку;
базові послуги — підтримка безперебійної роботи систем опалення, електроенергії, водопостачання та каналізації;
життєзабезпечення — фінансова та продуктова допомога, а також медичні послуги.
«Приблизно 84% запланованої допомоги зосереджено в межах 50 кілометрів від лінії фронту. Наш персонал і партнери щодня, часто з великим особистим ризиком, працюють уздовж приблизно 1200 кілометрів лінії зіткнення», — наголосив Матіас Шмале.
За його словами, окрема увага приділяється гуманітарній допомозі та зміцненню стійкості у великих міських центрах, зокрема в Харкові, Одесі та Дніпрі.
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Про це під час пресконференції сказав гуманітарний координатор та координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале, пише Громадське.
Програма підтримки охоплює, зокрема:
зимову допомогу — забезпечення опаленням, покриття зимових витрат вразливих домогосподарств;
житлові потреби — ремонт пошкодженого житла та надання тимчасового прихистку;
базові послуги — підтримка безперебійної роботи систем опалення, електроенергії, водопостачання та каналізації;
життєзабезпечення — фінансова та продуктова допомога, а також медичні послуги.
«Приблизно 84% запланованої допомоги зосереджено в межах 50 кілометрів від лінії фронту. Наш персонал і партнери щодня, часто з великим особистим ризиком, працюють уздовж приблизно 1200 кілометрів лінії зіткнення», — наголосив Матіас Шмале.
За його словами, окрема увага приділяється гуманітарній допомозі та зміцненню стійкості у великих міських центрах, зокрема в Харкові, Одесі та Дніпрі.
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