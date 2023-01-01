Під Луцьком відкрили нові автоцентри Suzuki та Mazda*
Сьогодні, 15:30
На Волині відкрили нові концептуальні автоцентри Suzuki та Mazda. Розташовані вони у мультибрендовому дилерському центрі «Луцьк-Експо» у Гаразджі. Тут можна придбати та отримати належне обслуговування авто тих брендів, які ще донедавна не були представлені в області.
Компанія «Луцьк-Експо», на базі якої відкрили нові центри, працює на автомобільному ринку з 2008 року і належить групі компаній «Автоград», що представляє на Волині та Рівненщині найпопулярніші бренди.
«Група компаній «Автоград» у Рівненській та Волинській області працює понад 30 років. В автомобільному бізнесі – понад 20 років. Ми представляємо на Волині Renault, Suzuki та Mazda, у Рівненській області – Volkswagen, Skoda, Renault, Nissan, Honda, Hyundai та Bosch Service», – розповідає гендиректор ГК «АВТОГРАД» Віктор Пасічник.
Зауважимо, що дилерському центру «Луцьк-Експо» вибір авто довірили уже понад 1500 клієнтів. Річ, переконують, – у персональному підході.
«Кожен клієнт важливий. Кожне авто особливе. Тому лише персональний підхід до кожного», – зазначають у компанії.
За словами директора ТОВ «Луцьк-Експо» Олександра Крижанівського, у дилерському центрі можна не лише офіційно придбати, а й замовити технічне обслуговування авто тих брендів, які раніше на Волині не були представлені.
Керівник сервісного центру Сергій Косенко запевняє у високій якості надання послуг.
«Фахівці сервісної станції пройшли ретельний відбір та спеціальну підготовку, надану компанією АВТО Інтернешнл, офіційним дистриб'ютором автомобілів Suzuki та Mazda в Україні. Ба більше, спеціалісти постійно вдосконалюються, адже ми усвідомлюємо масштаби нашої відповідальності за безпеку клієнта», – додає Косенко.
До слова, сервісна станція автоцентру має 12 постів. Кожен із них оснащений сучасною ремонтно-діагностичною базою, яка дозволить виявити і вирішити найскладніші проблеми вашого автомобіля.
Варто підкреслити, що в автоцентрі – лише оригінальні матеріали і запчастини до автомобілів Suzuki та Mazda. І на них, і на виконання робіт клієнт отримує гарантію. Втім, за потреби, фахівці можуть використовувати запчастини, надані клієнтом.
Скористатися послугами сервісної станції можуть не лише ті, хто придбав авто у дилерському центрі.
«Також у нас є кімната для спецінструментів. Це, власне, – те, що відрізняє нас від інших центрів. Фактично власник будь-якого авто, не обов’язково придбаного у нас, може скористатися послугами сервісної станції», – пояснює пан Сергій.
Це ж стосується й послуги Trade-In (обміну старого авто на нове – ред.). У дилерському центрі «Луцьк-Експо» ви можете залишити, наприклад, свою стару Audi й, доплативши різницю, стати власником нової «мазди».
На відкритті представили модельний ряд автомобілів Suzuki: Jimny, Vitara, Ignis та S-Cross та Mazda: CX-60, CX-30, CX-5.
Ціни на авто у дилерських центрах стартують від 724 тисяч гривень – саме стільки коштує Suzuki Vitara. А от нова Mazda CX-60 вартуватиме значно дорожче – від 1 796 400. Маневреність та характер кожної автівки охочі можуть випробувати під час тест-драйву.
Придбати авто можна також у кредит, обравши будь-який зручний для себе банк, або скористатись послугою лізингу (орендою автомобіля з подальшою можливістю викупу – ред.).
Після пресконференції учасникам заходу провели екскурсію центром. Він поділений на кілька частин: зона продажу, сервісу, аксесуарів і фінансових послуг та зона відпочинку. Окрім того, в автоцентрі подбали й про наймолодших – облаштували дитячу кімнату.
Зазначимо, що з нагоди відкриття майбутні власники нових Suzuki та Mazda, які придбають авто в період з 15.08 по 30.09 включно, стануть учасниками розіграшу страховки КАСКО «Прямий захист» від страхового партнера ARX.
Адреса та контакти:
Луцький район, с. Гаразджа, вул. Київська, 121
067 332 88 40, 0332 280 333
Детальніше про автоцентри – на сайтах:
mazda-lutsk.com
suzuki-lutsk.com
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Компанія «Луцьк-Експо», на базі якої відкрили нові центри, працює на автомобільному ринку з 2008 року і належить групі компаній «Автоград», що представляє на Волині та Рівненщині найпопулярніші бренди.
«Група компаній «Автоград» у Рівненській та Волинській області працює понад 30 років. В автомобільному бізнесі – понад 20 років. Ми представляємо на Волині Renault, Suzuki та Mazda, у Рівненській області – Volkswagen, Skoda, Renault, Nissan, Honda, Hyundai та Bosch Service», – розповідає гендиректор ГК «АВТОГРАД» Віктор Пасічник.
Зауважимо, що дилерському центру «Луцьк-Експо» вибір авто довірили уже понад 1500 клієнтів. Річ, переконують, – у персональному підході.
«Кожен клієнт важливий. Кожне авто особливе. Тому лише персональний підхід до кожного», – зазначають у компанії.
За словами директора ТОВ «Луцьк-Експо» Олександра Крижанівського, у дилерському центрі можна не лише офіційно придбати, а й замовити технічне обслуговування авто тих брендів, які раніше на Волині не були представлені.
Керівник сервісного центру Сергій Косенко запевняє у високій якості надання послуг.
«Фахівці сервісної станції пройшли ретельний відбір та спеціальну підготовку, надану компанією АВТО Інтернешнл, офіційним дистриб'ютором автомобілів Suzuki та Mazda в Україні. Ба більше, спеціалісти постійно вдосконалюються, адже ми усвідомлюємо масштаби нашої відповідальності за безпеку клієнта», – додає Косенко.
До слова, сервісна станція автоцентру має 12 постів. Кожен із них оснащений сучасною ремонтно-діагностичною базою, яка дозволить виявити і вирішити найскладніші проблеми вашого автомобіля.
Варто підкреслити, що в автоцентрі – лише оригінальні матеріали і запчастини до автомобілів Suzuki та Mazda. І на них, і на виконання робіт клієнт отримує гарантію. Втім, за потреби, фахівці можуть використовувати запчастини, надані клієнтом.
Скористатися послугами сервісної станції можуть не лише ті, хто придбав авто у дилерському центрі.
«Також у нас є кімната для спецінструментів. Це, власне, – те, що відрізняє нас від інших центрів. Фактично власник будь-якого авто, не обов’язково придбаного у нас, може скористатися послугами сервісної станції», – пояснює пан Сергій.
Це ж стосується й послуги Trade-In (обміну старого авто на нове – ред.). У дилерському центрі «Луцьк-Експо» ви можете залишити, наприклад, свою стару Audi й, доплативши різницю, стати власником нової «мазди».
На відкритті представили модельний ряд автомобілів Suzuki: Jimny, Vitara, Ignis та S-Cross та Mazda: CX-60, CX-30, CX-5.
Ціни на авто у дилерських центрах стартують від 724 тисяч гривень – саме стільки коштує Suzuki Vitara. А от нова Mazda CX-60 вартуватиме значно дорожче – від 1 796 400. Маневреність та характер кожної автівки охочі можуть випробувати під час тест-драйву.
Придбати авто можна також у кредит, обравши будь-який зручний для себе банк, або скористатись послугою лізингу (орендою автомобіля з подальшою можливістю викупу – ред.).
Після пресконференції учасникам заходу провели екскурсію центром. Він поділений на кілька частин: зона продажу, сервісу, аксесуарів і фінансових послуг та зона відпочинку. Окрім того, в автоцентрі подбали й про наймолодших – облаштували дитячу кімнату.
Зазначимо, що з нагоди відкриття майбутні власники нових Suzuki та Mazda, які придбають авто в період з 15.08 по 30.09 включно, стануть учасниками розіграшу страховки КАСКО «Прямий захист» від страхового партнера ARX.
Адреса та контакти:
Луцький район, с. Гаразджа, вул. Київська, 121
067 332 88 40, 0332 280 333
Детальніше про автоцентри – на сайтах:
mazda-lutsk.com
suzuki-lutsk.com
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