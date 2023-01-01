В Україні хочуть застосувати санкції до Міноборони Білорусі





Як передає



«16 серпня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до Міністерства оборони республіки білорусь, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог: ПАТ «МОТОР СІЧ», - ідеться в повідомленні.



Зазначається, що предметом стягнення в дохід держави є авіаційний двигун АІ-25ТЛ № 7082521100115 та повітряний стартер СВ-25ТЛ № 921032.



За інформацією Мін’юсту, Міністерство оборони Республіки Білорусь, будучи центральним органом державної влади в сфері національної безпеки, діючи в інтересах військовополітичного керівництва російської федерації, сприяло взяттю участі в організації підготовки збройної агресії проти України, організації безпосередньої збройної агресії проти України, надає державі-агресору в користування території, цивільну та військову інфраструктуру, а також вчиняє дії, направлені на постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь необхідних для здійснення збройної агресії проти України.



Як повідомлялося, 16 серпня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до групи авіаційних компаній "Волга-Дніпро", яка заснована колишнім військовим льотчиком СРСР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції Міністерства оборони республіки Білорусь за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, ПАТ «МОТОР СІЧ».Як передає Укрінформ , про це інформує пресслужба міністерства.«16 серпня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до Міністерства оборони республіки білорусь, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог: ПАТ «МОТОР СІЧ», - ідеться в повідомленні.Зазначається, що предметом стягнення в дохід держави є авіаційний двигун АІ-25ТЛ № 7082521100115 та повітряний стартер СВ-25ТЛ № 921032.За інформацією Мін’юсту, Міністерство оборони Республіки Білорусь, будучи центральним органом державної влади в сфері національної безпеки, діючи в інтересах військовополітичного керівництва російської федерації, сприяло взяттю участі в організації підготовки збройної агресії проти України, організації безпосередньої збройної агресії проти України, надає державі-агресору в користування території, цивільну та військову інфраструктуру, а також вчиняє дії, направлені на постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь необхідних для здійснення збройної агресії проти України.Як повідомлялося, 16 серпня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до групи авіаційних компаній "Волга-Дніпро", яка заснована колишнім військовим льотчиком СРСР.

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