Росія за підтримки Ірану планує виготовити 6 тисяч ударних безпілотників до літа 2025 року





Про це пише The Washington Post, посилаючись на документи, які є в розпорядженні редакції, пише



Документи, отримані газетою, охоплюють період із зими 2022 року до весни цього року.



Зазначається, що угода між рф та Іраном щодо продажу зброї на мільярд доларів США була укладена в листопаді минулого року в Татарстані. Мета документа — виготовлення 6 тисяч іранських дронів в особливій економічній зоні "Алабуга" до літа 2025 року.



Відповідальним за безпеку програми було призначено ексспівробітника ФСБ росії. Паспорти висококваліфікованих співробітників були вилучені, щоб вони не мали змоги залишити територію Росії.



"У листуванні та інших документах інженери використовували закодовану мову: дрони – "човни", їх вибухівка – "бампери", а Іран – країна, яка таємно надавала технічну допомогу – "Ірландія" або "Білорусь", – йдеться у статті.



Також зауважується, що попри затримку і процес виробництва, який значною мірою залежить від електронних компонентів іноземного виробництва, Москва продовжує рухатися до своєї цілі із виготовлення іранських дронів "Shahed-136". Опубліковані документи свідчать, що російські інженери намагаються покращити застарілі іранські технології виробництва, зокрема створити якісніші безпілотники та збільшити їх випуск.



23 липня в Ірані Корпус вартових ісламської революції представив модернізовану версію іранського безпілотника Shahed-149 Gaza.



Участь Ірану у війні росії проти України



13 вересня 2022 року військові ЗСУ уперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва, який використали війська РФ.



За даними української розвідки, росія замовила в Ірані понад 2400 дронів, якими регулярно атакує інфраструктурні і цивільні обʼєкти в Україні. Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні.



У жовтні 2022-го Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму, щоб навчати російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.



1 березня 2023 року британська розвідка повідомила, що у російської армії з'явився другий майданчик для запуску іранських дронів. Тепер РФ почала запускати дрони-камікадзе з Брянської області, що скорочує час підльоту до Києва.



Раніше аналітики з Conflict Armament Research — групи, що вивчає зброю, яка застосовується під час різних військових конфліктів повідомили, що Росія модифікувала іранські дрони "Shahed-131", переробивши їхню ударну частину для того, щоб завдавати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія та Іран уклали угоду, згідно з якою до літа 2025 року у рф мають намір виробити 6 тисяч ударних дронів для бомбардування України.Про це пише The Washington Post, посилаючись на документи, які є в розпорядженні редакції, пише Суспільне Документи, отримані газетою, охоплюють період із зими 2022 року до весни цього року.Зазначається, що угода між рф та Іраном щодо продажу зброї на мільярд доларів США була укладена в листопаді минулого року в Татарстані. Мета документа — виготовлення 6 тисяч іранських дронів в особливій економічній зоні "Алабуга" до літа 2025 року.Відповідальним за безпеку програми було призначено ексспівробітника ФСБ росії. Паспорти висококваліфікованих співробітників були вилучені, щоб вони не мали змоги залишити територію Росії."У листуванні та інших документах інженери використовували закодовану мову: дрони – "човни", їх вибухівка – "бампери", а Іран – країна, яка таємно надавала технічну допомогу – "Ірландія" або "Білорусь", – йдеться у статті.Також зауважується, що попри затримку і процес виробництва, який значною мірою залежить від електронних компонентів іноземного виробництва, Москва продовжує рухатися до своєї цілі із виготовлення іранських дронів "Shahed-136". Опубліковані документи свідчать, що російські інженери намагаються покращити застарілі іранські технології виробництва, зокрема створити якісніші безпілотники та збільшити їх випуск.23 липня в Ірані Корпус вартових ісламської революції представив модернізовану версію іранського безпілотника Shahed-149 Gaza.13 вересня 2022 року військові ЗСУ уперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва, який використали війська РФ.За даними української розвідки, росія замовила в Ірані понад 2400 дронів, якими регулярно атакує інфраструктурні і цивільні обʼєкти в Україні. Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні.У жовтні 2022-го Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму, щоб навчати російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.1 березня 2023 року британська розвідка повідомила, що у російської армії з'явився другий майданчик для запуску іранських дронів. Тепер РФ почала запускати дрони-камікадзе з Брянської області, що скорочує час підльоту до Києва.Раніше аналітики з Conflict Armament Research — групи, що вивчає зброю, яка застосовується під час різних військових конфліктів повідомили, що Росія модифікувала іранські дрони "Shahed-131", переробивши їхню ударну частину для того, щоб завдавати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України.

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