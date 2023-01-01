Морозиво, лід і тінь: як у Луцькому зоопарку допомагають тваринам у спеку





Про це розповіла Людмила Денисенко.



Щоб допомогти деяким тваринам доглядальники годують їх фруктовим морозивом. Зі слів завідувачки відділу приматів Тетяни Пономарьової, його працівники зоопарку готують самі.



"Заморожені фрукти і овочі віддамо єнотам у миску з водою, вони будуть їх полоскати і смакувати. Тут у нас гарбуз, кавунчик і яблучка", — говорить завідувачка. Такі ж ласощі отримують також мавпи.



"Під час спекотних днів – тварини стають менш рухливі. В цей період вони ховаються у тінь у природі, а в нас у прохолодних будиночках", — додала Тетяна Пономарьова.



Як зазначила директорка зоопарку, у кожному вольєрі є тінь, озеленення тут проводять постійно. Також прохолоду на території зоопарку дають природні водойми та високі дерева.



"У кожному вольєрі насаджені рослини. Тваринам комфортно, можуть обирати чи їм бути на спеці, чи зайти у прохолоду. У середині є травичка, вона постійно підсаджується зелена", — зазначила Людмила Денисенко.



У спеку улюблене місце ведмедів – басейн. У ньому вони полюбляють гратися з колодами.



"На першому місці усіх тварин – це має бути прохолодна вода, тому її замінюють декілька разів на день: тварини її або випивають, або нагрівається від температури і її не хочуть пити", — каже директорка.



Нині середньодобова температура на Волині на 5-7 градусів вище норми, розповіла Суспільному синоптикиня обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник. Каже: рекордна спека у серпні була 2012-го року, тоді фіксували 35,6 градуса вище нуля. Спекотна погода буде триматися до середини наступного тижня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому зоопарку нині живуть орієнтовно дві тисячі тварин, птахів та рептилій. Частина з видів у спеку потребує особливого догляду.Про це розповіла Суспільному директоркаЩоб допомогти деяким тваринам доглядальники годують їх фруктовим морозивом. Зі слів завідувачки відділу приматів, його працівники зоопарку готують самі."Заморожені фрукти і овочі віддамо єнотам у миску з водою, вони будуть їх полоскати і смакувати. Тут у нас гарбуз, кавунчик і яблучка", — говорить завідувачка. Такі ж ласощі отримують також мавпи."Під час спекотних днів – тварини стають менш рухливі. В цей період вони ховаються у тінь у природі, а в нас у прохолодних будиночках", — додала Тетяна Пономарьова.Як зазначила директорка зоопарку, у кожному вольєрі є тінь, озеленення тут проводять постійно. Також прохолоду на території зоопарку дають природні водойми та високі дерева."У кожному вольєрі насаджені рослини. Тваринам комфортно, можуть обирати чи їм бути на спеці, чи зайти у прохолоду. У середині є травичка, вона постійно підсаджується зелена", — зазначила Людмила Денисенко.У спеку улюблене місце ведмедів – басейн. У ньому вони полюбляють гратися з колодами."На першому місці усіх тварин – це має бути прохолодна вода, тому її замінюють декілька разів на день: тварини її або випивають, або нагрівається від температури і її не хочуть пити", — каже директорка.Нині середньодобова температура на Волині на 5-7 градусів вище норми, розповіла Суспільному синоптикиня обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник. Каже: рекордна спека у серпні була 2012-го року, тоді фіксували 35,6 градуса вище нуля. Спекотна погода буде триматися до середини наступного тижня.

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