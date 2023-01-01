Будівельники з Волині полагодили 14 дахів у Благодатівці на Херсонщині

Будівельники з Волині полагодили 14 дахів у Благодатівці на Херсонщині
14 житлових будинків у Благодатівці – з новим дахом.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У селі Благодатівка, що на Херсонщині, триває відбудова помешкань, які постраждали від російського вторгнення. Бригади фахівців з Волині зводять каркаси, лагодять зруйновані російськими обстрілами дахи.

«Зокрема, волиняни уже перекрили 14 житлових будинків. На черзі ще десять. Окрім того, невдовзі спеціалісти встановлюватимуть вікна там, де вони пошкоджені, аби встигнути до осінніх холодів», – зазначив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
Будівельники з Волині полагодили 14 дахів у Благодатівці на Херсонщині

Слід також зазначити, що з наступного тижня одну волинську бригаду замінить інша, аби продовжити відновлювальні роботи у рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч».

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Теги: Волинь, Херсонщина
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