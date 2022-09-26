На чемпіонат світу з легкої атлетики-2023 поїдуть п'ятеро спортсменів з Волині





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Головним стартом літньої частини сезону у легкій атлетиці стане чемпіонат світу. Цьогоріч світова першість пройде у Будапешті, де Україна боротиметься за нагороди у 18 легкоатлетичних видах.



Хто поїде на чемпіонат світу з Волині



Загалом Україну на світовій першості представлятимуть 29 легкоатлетів. Серед представників складу — п'ятеро волинян:



◾ Владислав Малихін (стрибки з жердиною)



◾ Іван Банзерук (спортивна ходьба на 35 км)



◾ Ірина Климець (метання молота)



◾ Олена Собчук (спортивна ходьба на 20 км)



◾ Василина Сидорчук (спортивна ходьба на 35 км)



Розклад виступів легкоатлетів з Волині на ЧС-2023



Чемпіонат світу з легкої атлетики пройде у Будапешті з 19 до 27 серпня. Першим з представників Волині виступи на ЧС-2023 розпочне Олена Собчук, яка боротиметься за медалі у фіналі спортивної ходьби на 20 км.



Інші легкоатлети виступатимуть:



Владислав Малихін (стрибки з жердиною): кваліфікація — середа, 23 серпня, 11:15. Фінал — субота, 26 серпня, 20:25



Іван Банзерук (спортивна ходьба на 35 км): фінал — четвер, 24 серпня, 08:00.



Ірина Климець (метання молота): кваліфікація — середа, 23 серпня, 20:00 (група А), 21:35 (група В). Фінал — четвер, 24 серпня, 21:15.



Василина Сидорчук (спортивна ходьба на 35 км): фінал —четвер, 24 серпня, 08:00.



Що відомо про ЧС з легкої атлетики-2023



Чемпіонат світу у Будапешті вперше проводитиметься на наступний рік після попередньої світової першості. Це пов’язано зі зміщенням календарю міжнародних змагань: Олімпіаду замість 2020 року провели у 2021-му, а ЧС, відповідно, змістили на 2022 рік.



Світова першість у Будапешті — одна зі складових олімпійської кваліфікації на Ігри у Парижі. Спортсмени, у разі виконання олімпійських нормативів, зможуть претендувати на участь в Олімпіаді.



На чемпіонаті світу у Будапешті не змагатимуться спортсмени з росії та Білорусі — Світова легка атлетика не повернула до турнірів атлетів з цих країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П'ятеро спортсменів з Волинської області потрапили до складу збірної України на чемпіонат світу з легкої атлетики-2023.Про це пише Суспільне Головним стартом літньої частини сезону у легкій атлетиці стане чемпіонат світу. Цьогоріч світова першість пройде у Будапешті, де Україна боротиметься за нагороди у 18 легкоатлетичних видах.Загалом Україну на світовій першості представлятимуть 29 легкоатлетів. Серед представників складу — п'ятеро волинян:(стрибки з жердиною)(спортивна ходьба на 35 км)(метання молота)(спортивна ходьба на 20 км)(спортивна ходьба на 35 км)Чемпіонат світу з легкої атлетики пройде у Будапешті з 19 до 27 серпня. Першим з представників Волині виступи на ЧС-2023 розпочне Олена Собчук, яка боротиметься за медалі у фіналі спортивної ходьби на 20 км.(стрибки з жердиною): кваліфікація — середа, 23 серпня, 11:15. Фінал — субота, 26 серпня, 20:25(спортивна ходьба на 35 км): фінал — четвер, 24 серпня, 08:00.(метання молота): кваліфікація — середа, 23 серпня, 20:00 (група А), 21:35 (група В). Фінал — четвер, 24 серпня, 21:15.(спортивна ходьба на 35 км): фінал —четвер, 24 серпня, 08:00.Чемпіонат світу у Будапешті вперше проводитиметься на наступний рік після попередньої світової першості. Це пов’язано зі зміщенням календарю міжнародних змагань: Олімпіаду замість 2020 року провели у 2021-му, а ЧС, відповідно, змістили на 2022 рік.Світова першість у Будапешті — одна зі складових олімпійської кваліфікації на Ігри у Парижі. Спортсмени, у разі виконання олімпійських нормативів, зможуть претендувати на участь в Олімпіаді.На чемпіонаті світу у Будапешті не змагатимуться спортсмени з росії та Білорусі — Світова легка атлетика не повернула до турнірів атлетів з цих країн.

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