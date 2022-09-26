На чемпіонат світу з легкої атлетики-2023 поїдуть п'ятеро спортсменів з Волині
Сьогодні, 08:19
П'ятеро спортсменів з Волинської області потрапили до складу збірної України на чемпіонат світу з легкої атлетики-2023.
Про це пише Суспільне.
Головним стартом літньої частини сезону у легкій атлетиці стане чемпіонат світу. Цьогоріч світова першість пройде у Будапешті, де Україна боротиметься за нагороди у 18 легкоатлетичних видах.
Хто поїде на чемпіонат світу з Волині
Загалом Україну на світовій першості представлятимуть 29 легкоатлетів. Серед представників складу — п'ятеро волинян:
◾ Владислав Малихін (стрибки з жердиною)
◾ Іван Банзерук (спортивна ходьба на 35 км)
◾ Ірина Климець (метання молота)
◾ Олена Собчук (спортивна ходьба на 20 км)
◾ Василина Сидорчук (спортивна ходьба на 35 км)
Розклад виступів легкоатлетів з Волині на ЧС-2023
Чемпіонат світу з легкої атлетики пройде у Будапешті з 19 до 27 серпня. Першим з представників Волині виступи на ЧС-2023 розпочне Олена Собчук, яка боротиметься за медалі у фіналі спортивної ходьби на 20 км.
Інші легкоатлети виступатимуть:
Владислав Малихін (стрибки з жердиною): кваліфікація — середа, 23 серпня, 11:15. Фінал — субота, 26 серпня, 20:25
Іван Банзерук (спортивна ходьба на 35 км): фінал — четвер, 24 серпня, 08:00.
Ірина Климець (метання молота): кваліфікація — середа, 23 серпня, 20:00 (група А), 21:35 (група В). Фінал — четвер, 24 серпня, 21:15.
Василина Сидорчук (спортивна ходьба на 35 км): фінал —четвер, 24 серпня, 08:00.
Що відомо про ЧС з легкої атлетики-2023
Чемпіонат світу у Будапешті вперше проводитиметься на наступний рік після попередньої світової першості. Це пов’язано зі зміщенням календарю міжнародних змагань: Олімпіаду замість 2020 року провели у 2021-му, а ЧС, відповідно, змістили на 2022 рік.
Світова першість у Будапешті — одна зі складових олімпійської кваліфікації на Ігри у Парижі. Спортсмени, у разі виконання олімпійських нормативів, зможуть претендувати на участь в Олімпіаді.
На чемпіонаті світу у Будапешті не змагатимуться спортсмени з росії та Білорусі — Світова легка атлетика не повернула до турнірів атлетів з цих країн.
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Про це пише Суспільне.
Головним стартом літньої частини сезону у легкій атлетиці стане чемпіонат світу. Цьогоріч світова першість пройде у Будапешті, де Україна боротиметься за нагороди у 18 легкоатлетичних видах.
Хто поїде на чемпіонат світу з Волині
Загалом Україну на світовій першості представлятимуть 29 легкоатлетів. Серед представників складу — п'ятеро волинян:
◾ Владислав Малихін (стрибки з жердиною)
◾ Іван Банзерук (спортивна ходьба на 35 км)
◾ Ірина Климець (метання молота)
◾ Олена Собчук (спортивна ходьба на 20 км)
◾ Василина Сидорчук (спортивна ходьба на 35 км)
Розклад виступів легкоатлетів з Волині на ЧС-2023
Чемпіонат світу з легкої атлетики пройде у Будапешті з 19 до 27 серпня. Першим з представників Волині виступи на ЧС-2023 розпочне Олена Собчук, яка боротиметься за медалі у фіналі спортивної ходьби на 20 км.
Інші легкоатлети виступатимуть:
Владислав Малихін (стрибки з жердиною): кваліфікація — середа, 23 серпня, 11:15. Фінал — субота, 26 серпня, 20:25
Іван Банзерук (спортивна ходьба на 35 км): фінал — четвер, 24 серпня, 08:00.
Ірина Климець (метання молота): кваліфікація — середа, 23 серпня, 20:00 (група А), 21:35 (група В). Фінал — четвер, 24 серпня, 21:15.
Василина Сидорчук (спортивна ходьба на 35 км): фінал —четвер, 24 серпня, 08:00.
Що відомо про ЧС з легкої атлетики-2023
Чемпіонат світу у Будапешті вперше проводитиметься на наступний рік після попередньої світової першості. Це пов’язано зі зміщенням календарю міжнародних змагань: Олімпіаду замість 2020 року провели у 2021-му, а ЧС, відповідно, змістили на 2022 рік.
Світова першість у Будапешті — одна зі складових олімпійської кваліфікації на Ігри у Парижі. Спортсмени, у разі виконання олімпійських нормативів, зможуть претендувати на участь в Олімпіаді.
На чемпіонаті світу у Будапешті не змагатимуться спортсмени з росії та Білорусі — Світова легка атлетика не повернула до турнірів атлетів з цих країн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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